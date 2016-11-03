В Минеральных Водах прошел открытый межрегиональный турнир по всестилевому каратэ «Вызов боевого духа» в категории полный контакт. Всего за награды соревнований боролись 24 команды из Республик Дагестана и Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Москвы и Московской области, Краснодарского, Хабаровского и Ставропольского краев.

Сборная нашего края (костяк которой составляли воспитанники ДЮСШ Минеральных Вод) заняла второе место по итогам командного зачета. Победительницей стала дружина из КБР, а «бронза» в активе калмыцкого коллектива. В личном первенстве преуспели три наших земляка: Владимир Дзигунов стал победителем турнира, а Владимир Титов и Дмитрий Ангелов удостоены «бронзы».

http://www.stapravda.ru/20161103/vyzov_boevogo_dukha__turnir_po_vsestilevomu_karate_v_mineralnykh_97733.html