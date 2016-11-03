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3 ноября 2016 г.

«Вызов боевого духа» – турнир по всестилевому каратэ в Минеральных Водах

Межрегиональный турнир по всестилевому каратэ «Вызов боевого духа» в Минводах

В Минеральных Водах прошел открытый межрегиональный турнир по всестилевому каратэ «Вызов боевого духа» в категории полный контакт. Всего за награды соревнований боролись 24 команды из Республик Дагестана и Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Москвы и Московской области, Краснодарского, Хабаровского и Ставропольского краев.

Сборная нашего края (костяк которой составляли воспитанники ДЮСШ Минеральных Вод) заняла второе место по итогам командного зачета. Победительницей стала дружина из КБР, а «бронза» в активе калмыцкого коллектива. В личном первенстве преуспели три наших земляка: Владимир Дзигунов стал победителем турнира, а Владимир Титов и Дмитрий Ангелов удостоены «бронзы».

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161103/vyzov_boevogo_dukha__turnir_po_vsestilevomu_karate_v_mineralnykh_97733.html
Фотография к статье «Вызов боевого духа» – турнир по всестилевому каратэ в Минеральных Водах
Межрегиональный турнир по всестилевому каратэ «Вызов боевого духа» в Минводах
Межрегиональный турнир по всестилевому каратэ «Вызов боевого духа» в Минводах
Фото: minsport.ru
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«Вызов боевого духа» – турнир по всестилевому каратэ в Минеральных Водах
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