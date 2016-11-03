Выставка художника Владимира Мананкина открывается в Ставрополе

3 ноября в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств открывается выставка Владимира Васильевича Мананкина. Она посвящена 70-летию со дня рождения художника. Зрители увидят более 60 картин, выполненных в период с 1970-х по 2016 годы.

Мананкин - философ, умеющий действительность перевести в аллегорию, притчу. Основные сюжеты и темы его работ затрагивают историю страны и семьи, они – отклик на глобальные вопросы современности, размышления о творчестве.

В. Мананкин родился в 1946 году в Изобильненском районе Ставропольского края. Как и все в детстве, рисовал. Получив множество рабочих профессий, окончил Заочный народный университет искусств Министерства культуры РСФСР, общался с профессиональными художниками, в первую очередь, ставропольскими мастерами. Еще учась в университете, руководил объединениями непрофессиональных художников Ставрополья: изостудиям при Доме народного творчества и «Творчество» при ДК им. Ю.А. Гагарина. Активно принимал участие в городских, краевых, Всесоюзных выставках непрофессиональных художников. Сегодня Владимир Васильевич продолжает работать: создает новые произведения, участвует в выставках, в том числе, профессиональных художников. С 2007 года является членом Международного Художественного Фонда, с 2010 – членом Творческого Союза Художников России (ТСХР) и ставропольского Творческого объединения «Третий берег».

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161103/vystavka_khudozhnika_vladimira_manankina_otkryvaetsya_v_stavropo_97713.html