Верховный суд признал законным решение краевого суда в отношении участников драки в ЦРБ Минеральных Вод

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации признан законным, обоснованным, справедливым и оставлен без изменения приговор Ставропольского краевого суда в отношении А. Цаканяна, А. Ахумяна, С. Манучаряна, П. Агабабяна и еще 23 лиц по получившему большой общественный резонанс уголовному делу о событиях, произошедших в Минеральных в сентябре 2014 года.

Приговором были признаны виновными и осуждены к различным мерам наказания Цаканян и Е. Смирнов за совершение 20 сентября 2014 года в кафе «Евгения» Минеральных Вод хулиганства с применением предметов, используемых в качестве оружия. Цаканян, Манучарян и другие участники преступления были осуждены, кроме того Цаканян, Ахумян, Манучарян и Агабабян признаны виновными за умышленное причинение А. Ларионову тяжкого вреда здоровью опасного для жизни, повлекшего по неосторожности его смерть. А подсудимые Акопян, Оганезов, Хангулян, Арустамян, Мирзоян, Бабаев, Жеранов, Цаканян, Арустамян, Газимагомедов, Мутаев, Акопян, Дельяниди, Акопян, Гамзатов, Арутюнян и Осипян осуждены за пособничество в совершении хулиганства группой лиц с применением предметов в качестве оружия.

Приговором Ставропольского краевого суда А. Цаканяну по совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 70 000 рублей, с ограничением свободы на срок 2 года, с установлением ряда ограничений, А. Ахумяну – 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Агабабяну, Манучаряну по совокупности преступлений каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года с установлением ряда ограничений.

Ряду осужденным было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Багаудинову – 2 года 2 месяца лишения свободы. Остальным осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев, сообщила пресс-служба Ставропольского краевого суда.

http://www.stapravda.ru/20161103/verkhovnyy_sud_priznal_zakonnym_reshenie_kraevogo_suda_v_otnoshe_97717.html