В селе Круглолесском Александровского района открыт после ремонта спортивный зал
1 ноября в средней школе № 5 села Круглолесского Александровского района состоялось торжественное открытие отремонтированного спортивного зала, сообщили в администрации района. На нем присутствовали глава администрации района Л. Маковская, глава администрации Круглолесского сельсовета А. Семергей и другие официальные лица.
Гостей и учащихся приветствовал директор школы С. Бурлаченко, который поблагодарил партию «Единая Россия» и администрацию района за включение школы в реализацию социально значимого проекта «Детский спорт».
Праздник продолжился спортивными соревнованиями «Веселые старты».
Фото администрации Александровского района