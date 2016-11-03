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3 ноября 2016 г.

В селе Круглолесском Александровского района открыт после ремонта спортивный зал

В селе Круглолесском Александровского района открыт после ремонта спортивный зал

1 ноября в средней школе № 5 села Круглолесского Александровского района состоялось торжественное открытие отремонтированного спортивного зала, сообщили в администрации района. На нем присутствовали глава администрации района Л. Маковская, глава администрации Круглолесского сельсовета А. Семергей и другие официальные лица.

Гостей и учащихся приветствовал директор школы С. Бурлаченко, который поблагодарил партию «Единая Россия» и администрацию района за включение школы в реализацию социально значимого проекта «Детский спорт».

Праздник продолжился спортивными соревнованиями «Веселые старты».

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161103/v_sele_kruglolesskom_aleksandrovskogo_rayona_otkryt_posle_remont_97720.html
Фотография к статье В селе Круглолесском Александровского района открыт после ремонта спортивный зал
В селе Круглолесском Александровского района открыт после ремонта спортивный зал
В селе Круглолесском Александровского района открыт после ремонта спортивный зал
Фото администрации Александровского района
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