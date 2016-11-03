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3 ноября 2016 г.

В Александровском прошел открытый районный турнир по боевому самбо

В селе Александровском состоялся открытый районный турнир по боевому самбо (раздел борьба) среди клубных команд Ставрополья, собравший более сотни участников из 12 территорий края.

В общекомандном зачете первое место заняла сборная Александровского района, второе — города Ставрополя и третье — Буденновска. Победители и призеры соревнований были награждены почетными грамотами, медалями и памятными призами.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161103/v_aleksandrovskom_proshel_otkrytyy_rayonnyy_turnir_po_boevomu_sa_97731.html
Фотография к статье В Александровском прошел открытый районный турнир по боевому самбо
Открытый районный турнир по боевому самбо (раздел борьба) среди клубных команд Ставрополья в селе Александровском
Открытый районный турнир по боевому самбо (раздел борьба) среди клубных команд Ставрополья в селе Александровском
Фото: minsport.ru
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