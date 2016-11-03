Ставропольские «вольники» выиграли награды юношеского первенства России в Бердске

В городе Бердске (Новосибирская область) прошло первенство России по вольной борьбе среди юношей 2001-02 годов рождения.

Успешно выступили на нем два представителя краевой СШОР по спортивной борьбе. Честь Ставрополья достойно представили Имам Шихшабеков, выступавший в категории до 63 кг (тренер Георгий Петров) и Арсен Дышеков (до 58 кг, тренер Фаидбек Максутов). Оба ставропольских борца привезли на Родину «бронзу» российских соревнований.

http://www.stapravda.ru/20161103/stavropolskie_volniki_vyigrali_nagrady_yunosheskogo_pervenstva_r_97732.html