Более десятилетия на базе военно-спортивного городка ставропольской кадетской школы имени генерала А. Ермолова отделом организационной и физкультурно-массовой работы краевого минфизкульта проводятся ежегодные соревнования по двоеборью: стрельбе из пневматического оружия и дартс среди ветеранов Великой Отечественной войны, Вооруженных сил и ветеранов спорта Ставрополья. В этом году они были посвящены памяти ветерана Вооруженных сил — мастера спорта СССР Владимира Храмова и Дню народного единства.

В. Храмов хорошо знаком многим молодым спортсменам, которым он передавал свой опыт и методу подготовки к спортивным стрельбам. На протяжении многих лет он являлся победителем различных краевых соревнований по стрельбе среди ветеранов.

Как рассказал начальник пресс-бюро «кадетки» Игорь Погосов, кубок победителя в стрельбе завоевал кандидат в мастера спорта СССР Виталий Стрижак (77 лет), а лучше всех метал дротики мастер спорта Геннадий Худяков (85 лет).

http://www.stapravda.ru/20161103/stavropolskie_veterany_sostyazalis_v_strelbe__turnir_pamyati_vla_97735.html