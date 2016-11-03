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3 ноября 2016 г.

Ставропольские школьники примут участие во ВПР по русскому языку

Урок в школе

9 и 10 ноября ученики 2-х и 5-х классов школ Ставропольского края примут участие во Всероссийской проверочной работе (ВПР) по русскому языку.

В первый день будет организовано тестирование для второклассников, которые выполнят контрольное списывание текста и 4 задания. 10 ноября проверочные работы напишут ученики 5-х классов, их ждет списывание текста с пропущенными буквами и знаками препинания, а также выполнение 6 заданий. Отметка успешно справившимся с проверочной работой школьникам по их желанию может быть выставлена в классный журнал.

Проведение ВПР направлено на обеспечение эффективной реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования за счет предоставления школам единых проверочных материалов, единых критериев оценки учебных достижений обучающихся по русскому языку.

Материалы по ВПР, включая описание проверочных работ, размещены в сети Интернет на федеральном портале проведения Всероссийских проверочных работ по адресу: https://vpr.statgrad.org//.

По материалам органов власти СК
http://www.stapravda.ru/20161103/stavropolskie_shkolniki_primut_uchastie_vo_vpr_po_russkomu_yazyk_97723.html
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