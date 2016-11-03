Ставропольская филармония готовит «Музыку от гурмана», «Большую премьеру» и «Золотую маску с визитом»

Эту осень и зиму украсит великая классическая музыка. А звучать она будет в Ставропольской краевой филармонии: в конце ноября один за другим откроются новые масштабные проекты с участием выдающихся музыкантов современности. Остается только внимательно следить за афишами и, конечно, вовремя приобретать билеты. Ценители классической музыки точно помнят, какой ажиотаж вызвал проект прошлого года «Музыкальные столицы мира»: за месяц до концертов приобрести билет было невозможно. И, чтобы хоть как-то удовлетворить желания ставропольцев, в филармонии вынуждены были организовывать дополнительные зрительские места. Велика вероятность, что и в нынешнем творческом сезоне ситуация повторится.

На пресс-конференции, посвященной новому сезону, творческий коллектив филармонии с воодушевлением делился своими планами. Все новости были исключительно приятными. А начали разговор с того, что директор Лариса Конева представила журналистам нового дирижера – выпускника Московской консерватории Юрия Михайленко. Он уже проникся общим творческим настроем. 23 ноября под руководством Ю. Михайленко симфонический оркестр филармонии откроет первый проект «Музыка от гурмана». Подробней о том, что ждет зрителей, рассказала автор идеи музыковед Татьяна Диева:

– Мы очень волнуемся и надеемся, что каждая задумка произведет впечатление на слушателей. Проект «Музыка от гурмана» будет состоять из двух вечеров. На первом, «Музыка и десерт от Верди», выступят победительница телевизионного конкурса «Большая опера», ныне – звезда мировой оперной сцены, солистка Большого театра России Вероника Джиоева и лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Кирилл Золочевский. Концерт – редкая возможность погрузиться в страстный и бурный музыкальный мир величайшего итальянского композитора и настоящего гурмана 19 века Джузеппе Верди! И участие таких звезд оперы — большая удача. Вероника Джиоева прибудет в Ставрополь прямо из Лондона, а сразу после концерта улетит на премьеру в Париж. К этому событию симфонический оркестр филармонии готовит целый ряд премьер. Прозвучат увертюры из опер Верди «Луиза Миллер», «Макбет», «Сицилийская вечерня», арии из опер «Аида», «Бал-маскарад», «Ломбардцы» и, конечно, знаменитые страницы «Травиатты», «Риголетто». Кроме того, слушателей ждут многочисленные приятные сюрпризы, в частности, дегустация знаменитого десерта «Спонжата», приготовленного по рецепту великого композитора и гурмана Джузеппе Верди. Второй концертный вечер – «Пир с Россини» – пройдет уже после Нового года.

Настоящим музыкальным событием можно назвать и другой проект – «Большая премьера», который объединит три концерта. Все они пройдут при участии камерного хора, симфонического оркестра филармонии и под руководством петербургского дирижера Михаила Леонтьева. Откроется проект в канун Рождества. Организаторы обещают создать сказочную атмосферу с помощью декораций и, конечно, великой музыки. Так, в первый вечер прозвучат «Прощальная симфония» Гайдна (её ещё называют «Симфония при свечах») и Stabat mater К. Дженкинса.

Третий большой проект называется интригующе – «Золотая маска с визитом». На сцене филармонии выступят ведущие артисты столичных музыкальных театров, удостоенные премии «Золотая маска». К нам приедет звезда оперной сцены тенор Алексей Татаринцев, ведущие солисты Санкт-Петербургских театров – Михайловского и Театра музыкальной комедии.

Конечно, всех тайн в филармонии не раскрыли. Но Лариса Конева пообещала: публика еще долго будет вспоминать эти дни.

http://www.stapravda.ru/20161103/stavropolskaya_filarmoniya_gotovit_muzyku_ot_gurmana_bolshuyu_pr_97714.html