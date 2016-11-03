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3 ноября 2016 г.

СКФУ и Азербайджанский технический университет договорились о сотрудничестве

В ходе VII Азербайджано-российского межрегионального форума, проходившего в Баку, заключено соглашение между Северо-Кавказским федеральным и Азербайджанским техническим университетами.

Общее число участников масштабной диалоговой площадки с российской и азербайджанской стороны составило более 600 человек. В их числе – представители государственной и местной власти, делового, научно-образовательного и культурного сообщества. Обсуждались совместные проекты в сельском хозяйстве, промышленности, туризме, образовании и спорте. Особое внимание уделялось молодежной политике.

Делегация СКФУ во главе с ректором Алиной Левитской приняла участие в работе круглых столов по развитию сотрудничества в области туризма и гуманитарной сфере. А. Левитской и исполняющим обязанности ректора Азербайджанского технического университета Х. Ягудовым подписано соглашение о сотрудничестве вузов. Отмечалось, что СКФУ заинтересован в подаче совместных заявок на некоммерческую программу Европейского союза по обмену студентами и преподавателями между университетами. В перспективе возможна реализация совместных образовательных программ. По мнению советника ректората, исполняющего обязанности директора института математики и естественных наук СКФУ Виталия Белозерова, в образовательном поле России и Азербайджана много точек совпадения интересов, особенно в научных исследованиях и подготовке кадров для реального сектора экономики, включая сферу гостеприимства и туризма.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161103/skfu_i_azerbaydzhanskiy_tekhnicheskiy_universitet_dogovorilis_o__97728.html
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