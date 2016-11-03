Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
День народного единства 2016: программа мероприятий в Ставрополе
3 ноября 2016 г.

Родителям выпускников Ставрополя рассказали о ЕГЭ

Наталья Лаврова

Более двух тысяч отцов и матерей выпускников школ 2016 года приняли участие в региональном собрании, организованном министерством образования и молодежной политики края. Речь шла о проведении ЕГЭ. Специалисты говорили о специфике контрольных измерительных материалов по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. Первый заместитель министра образования и молодежной политики края Наталья Лаврова также рассказала родителям об особенностях организации видеонаблюдения и общественного наблюдения, процедуре доставки экзаменационных материалов в пункты проведения ЕГЭ. По ее словам, 1 февраля завершается срок подачи заявления на участие в государственной итоговой аттестации. Однако отдельным категориям выпускников (лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам) предоставляется право прохождения аттестации в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

* * *

Минимальное количество баллов по русскому языку, необходимое для получения аттестата, – 24, но для поступления в вуз нужно набрать не менее 36 баллов. Успешная сдача ЕГЭ по математике базового или профильного уровня позволяет получить аттестат об окончании школы. Однако для поступления в вуз, в котором предмет включен в перечень вступительных испытаний, признаются результаты ЕГЭ по математике только профильного уровня. Для получения аттестата достаточно набрать 3 балла из 5 по базовой математике. Минимальное количество баллов ЕГЭ по профильной математике, подтверждающее освоение школьной программы, а также необходимое для поступления в вуз – 27 баллов.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161103/roditelyam_vypusknikov_stavropolya_rasskazali_o_ege_97736.html
Фотография к статье Родителям выпускников Ставрополя рассказали о ЕГЭ
Наталья Лаврова
Наталья Лаврова
Фото пресс-службы губернатора СК
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Родителям выпускников Ставрополя рассказали о ЕГЭ
Как школьникам успешно писать итоговое сочинение
В Ставропольском крае ЕГЭ прошел без утечек
ЕГЭ, долевое строительство и развитие казачества обсуждены на заседании правительства
В Ставрополе родителям выпускников рассказали о подготовке к ЕГЭ
Ставрополь
Гандболистки «Ставрополья- СКФУ» уступили в Краснодаре и выиграли в Майкопе
Ставропольские ветераны состязались в стрельбе – турнир памяти Владимира Храмова
Ставропольская филармония готовит «Музыку от гурмана», «Большую премьеру» и «Золотую маску с визитом»
Магия пленэра и пейзажа Евгения Ромашко очаровала и ставропольцев
СКФУ и Азербайджанский технический университет договорились о сотрудничестве

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!