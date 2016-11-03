Родителям выпускников Ставрополя рассказали о ЕГЭ

Более двух тысяч отцов и матерей выпускников школ 2016 года приняли участие в региональном собрании, организованном министерством образования и молодежной политики края. Речь шла о проведении ЕГЭ. Специалисты говорили о специфике контрольных измерительных материалов по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. Первый заместитель министра образования и молодежной политики края Наталья Лаврова также рассказала родителям об особенностях организации видеонаблюдения и общественного наблюдения, процедуре доставки экзаменационных материалов в пункты проведения ЕГЭ. По ее словам, 1 февраля завершается срок подачи заявления на участие в государственной итоговой аттестации. Однако отдельным категориям выпускников (лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам) предоставляется право прохождения аттестации в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

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Минимальное количество баллов по русскому языку, необходимое для получения аттестата, – 24, но для поступления в вуз нужно набрать не менее 36 баллов. Успешная сдача ЕГЭ по математике базового или профильного уровня позволяет получить аттестат об окончании школы. Однако для поступления в вуз, в котором предмет включен в перечень вступительных испытаний, признаются результаты ЕГЭ по математике только профильного уровня. Для получения аттестата достаточно набрать 3 балла из 5 по базовой математике. Минимальное количество баллов ЕГЭ по профильной математике, подтверждающее освоение школьной программы, а также необходимое для поступления в вуз – 27 баллов.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161103/roditelyam_vypusknikov_stavropolya_rasskazali_o_ege_97736.html