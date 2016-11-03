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3 ноября 2016 г.

Разработка концепции медкластера СКФО вступила в завершающую стадию

Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов провел совещание по вопросам создания инновационного медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод. Проект нацелен на устранение дефицита высококвалифицированных медицинских специалистов в регионе, а также удовлетворение потребности СКФО в создании собственной площадки для предоставления высокотехнологичной помощи. Его реализация позволит внедрять инновационные научные методы, а также совершенствовать медицинскую практику. Заместитель министра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов, курирующий проект, отметил, что при доработке документации прежде всего необходимо дать ответы на ключевые вопросы жителей региона и внешних экспертов: обосновать наличие каждого из профилей, обсудить вопросы его практической работы. «Мы должны сделать все возможное, чтобы проект вывел округ на новый уровень по целому ряду направлений – науке, образованию, медицинской помощи и реабилитации, развитии санаторно-курортного дела», – подчеркнул замминистра.

По итогам совещания руководством министерства была поставлена задача в короткие сроки дополнить рабочие документы детальной оценкой ряда позиций. Как стало известно, итоговый проект планируется представить на рассмотрение в Правительство Российской Федерации в феврале.

Лусине ВАРДАНЯН
http://www.stapravda.ru/20161103/razrabotka_kontseptsii_medklastera_skfo_vstupila_v_zavershayusch_97737.html
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