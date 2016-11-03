Пьянство за рулем и его профилактику обсудили в ставропольской Госавтоинспекции

Пугает ли любителей выпить и сесть за руль уголовная ответственность за повторное управление авто в состоянии опьянения? Об этом и многом другом поговорили на пресс-конференции, которую провел главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Ставропольского края Алексей Сафонов. Вместе с ним на вопросы журналистов отвечали начальник отдела организации дознания ГУ МВД по Ставропольскому краю Александр Жуляев и заместитель главного врача наркологического диспансера Ставропольского края Светлана Сокологорская.

Выяснилось, что даже в связи с введением с 1 июля 2015 года такого сурового наказания, как уголовная ответственность за повторную езду в нетрезвом виде, количество пьяных за рулем остается весьма большим. Даже такое наказание, видимо, не пугает нашего человека, а кто-то продолжает надеяться на «авось». За текущий год уже возбуждено 1600 уголовных дел. 1300 человек были лишены свободы на срок от двух до 11 месяцев. Но количество нетрезвых водителей все равно растет с каждым годом. С начала 2016-го на территории края из транспортного потока извлечено порядка 10400 водителей с признаками опьянения. Кроме того, наблюдается рост количества автоаварий по вине нетрезвых водителей: в 2016 году таких происшествий произошло 173, в них 209 человек получили травмы различной степени тяжести и 60 человек погибли.

Кстати, кроме тех, кто «не знает меры» есть и любители выпить «совсем чуть-чуть». Ведь теперь с 2013 года алкотестер может показать 0,16 промилле и это будет нормой — никаких санкций не последует?

Светлана Сокологорская пояснила, что те самые 0,16 промилле, за которые кто-то хочет «уцепиться» – это суммарная погрешность, которую может допустить прибор, а никак не допустимая доза.

– Чем опасно употребление даже небольшого количества алкоголя? Водитель теряет адекватную оценку ситуации, нарушается координации движений и т. д. Кроме того, на сегодняшний день все чаще приходится сталкиваться с проблемой употребления наркотиков. Что происходит с такими водителями? Нарушается и координация, и возможность реально оценивать обстановку. Бывали случаи, когда к нам на медицинское освидетельствование доставляли водителей, которые буквально заснули за рулем на светофоре, – сообщила заместитель главного врача наркологического диспансера Ставропольского края.

Но как же бороться с пьяницами за рулем, если даже «кнут» в виде уголовного наказания не на всех действует? Быть может, решение в развитии гражданского общества в стране? Например, в Европе принято сообщать даже про своих близких родственников, о том, что они собрались ехать в нетрезвом виде, не то что про незнакомых людей. Там люди считают это нормой, ведь такой звонок может спасти жизнь. А вот возможно ли подобное в России с нашим менталитетом — вопрос открытый.

Однако Алексей Сафонов говорит о том, что нечто подобное не только возможно, но и подобная система уже функционирует.

– Мы активно проводим работу с неравнодушными гражданами. Сообщать о пьяном за рулем можно по телефону доверия и в дежурные части. В день мы получаем пять-шесть подобных телефонных звонков, отрабатываем по ним информацию и задерживаем нарушителей. Обычно звонят очевидцы событий — жильцы домов, возле которых расположены питейные заведения. Они видят в окно тех, кто в неадекватном состоянии и садится за руль. Звонят и сами водители, которые наблюдают на дороге неадекватное поведения, – отметил А. Сафонов.

Сейчас также готовится проект сотрудничества с руководителями таксомоторных фирм, водители которых будут напрямую информировать экипажи ДПС о подозрительных автотранспортных средствах. Кроме того, в стадии разработки федеральная программа для мобильных телефонов «Народный контроль», с помощью которой неравнодушные к проблемам аварийности смогут информировать органы дорожной инспекции о фактах нарушения правил дорожного движения.

http://www.stapravda.ru/20161103/pyanstvo_za_rulem_i_ego_profilaktiku_obsudili_v_stavropolskoy_go_97716.html