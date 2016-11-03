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3 ноября 2016 г.

Почти половина ставропольских водителей получает права с помощью госуслуг

Автомобили

В регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю за девять месяцев 2016 года обратились порядка 220 тысяч автомобилистов края, 22% из них воспользовались порталом gosuslugi.ru.

Как поясняют в управлении ГИБДД, в регистрационно-экзаменационных подразделениях в электронном виде можно получить две государственные услуги: зарегистрировать транспортное средство и подать заявление на выдачу водительского удостоверения. Услугу по регистрации транспортных средств через портал получили 11% из 147 тысяч заявителей. Заявление на получение водительских прав (включая замену) на портале подали 32 тысячи человек, или 44% от 72 тысяч заявителей.

– Активнее всего используют возможности «Госуслуг» выпускники автошкол, они подают документы через сеть Интернет примерно в четырех из пяти случаев. Заявления на замену уже имеющихся водительских удостоверений пока чаще поступают при личном посещении, – комментируют в Госавтоинспекции.

В каждом регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД в крае есть отдельные окна для приема документов от граждан, воспользовавшихся онлайн-сервисом, что позволяет ускорить предоставление государственных услуг.

По материалам органов власти СК
http://www.stapravda.ru/20161103/pochti_polovina_stavropolskikh_voditeley_poluchaet_prava_s_pomos_97725.html
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