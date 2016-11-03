«Ночь искусств» устроили в Ставропольском художественном училище

В рамках Года российского кино в Ставропольском краевом художественном училище состоялась культурно-образовательная акция «Ночь искусств». В ней приняли участие студенты и преподаватели училища, члены Союза художников России, почетные гости.

Участников акции приветствовал губернатор Владимир Владимиров:

– Краевое художественное училище – признанная кузница кадров в области искусства. Благодаря вам Ставрополье становится прекраснее, получает новые «визитные карточки», такие, как, созданная ко Дню края въездная группа в Ставрополе, панно перед Александровской площадью, другие арт-объекты. Рассчитываю, что и в дальнейшем молодежь так же активно будет принимать участие в развитие культурного облика нашего региона, – сказал глава Ставрополья.

В рамках акции Владимир Владимиров вручил дипломы победителям творческого конкурса по разработке фирменного стиля Ставропольского края, который был объявлен в текущем году. Экспертное жюри отметило пять лучших авторских работ.

Кроме того, участники и гости праздника ознакомились с работой тематических площадок, мастер-классов, выставкой студенческих проектов, в том числе с коллекцией костюмов Театра мод художественного училища.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161103/noch_iskusstv_ustroili_v_stavropolskom_khudozhestvennom_uchilisc_97742.html