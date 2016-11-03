Магия пленэра и пейзажа Евгения Ромашко очаровала и ставропольцев

В Ставропольском музее изобразительных искусств давно взяли за правило баловать своих гостей новыми интересными проектами. Хотелось написать выставками, но этим словом сложно отразить в полной мере, что предлагают здесь посетителям и любителям искусства, поскольку на фоне традиционных текущих обязательно блеснет событие, на котором хотелось бы остановиться подробней.

Вот и в этот раз в Ставрополь приехал народный художник РФ, член президиума Российской академии художеств, заведующий кафедрой академической живописи Московской государственной академии имени Строганова Евгений Ромашко. Он представил свою экспозицию «Магия пленэра. Пейзаж», встретился со студентами училища искусств, провел конференцию с журналистами. И все это в один день. Евгений Ромашко оставил приятное впечатление о себе, но главное — на целый месяц более 120 картин, выполненных автором в последние годы, поселились в ставропольском музее.

На пресс-конференции Е. Ромашко делился своим вдохновением, говорил о роли художника в культуре страны, о том, как важно поддерживать начинающих мастеров.

– Когда я бываю в Лувре, то завершаю экскурсию в галерее Медичи – провожу там остаток времени, вдохновляясь величием Рубенса. Удивляет как один человек мог сотворить все это великолепие. Фактически в каждом крупном музее мира есть работы мастера. Я всегда говорю студентам: нужно писать так, чтобы картинам отдавали целые залы.

Надо сказать, что проект «Магия пленэра. Пейзаж» с прошлого года успешно представлен в различных городах страны. И в Ставрополе он уже нашел своего зрителя. Благодаря художнику в музее поселились настоящая русская зима, цветущее лето, золотая осень и вдохновляющая весна. С большим вкусом автор создал целый мир (не фантазию, а реальность!) – красивый, уютный, благосклонный к человеку. Экспозиция заключила галерею потрясающих по выразительности картин, а вместе с ними благотворных для нас эмоций. Она волнует душу, дарит приятные впечатления.

В распоряжении мастера богатый изобразительный инструментарий. Работая фактически «в один сеанс», он пользуется им раскованно, почти небрежно, как уверенный в себе музыкант-импровизатор. Между тем даже в таком трудном, высокоскоростном и энергоемком способе письма он не допускает компромиссов.

Ромашко – художник мира, от этого его живописные работы можно разделить на две основные темы: «Русская провинция» и «Путешествие по зарубежным странам». Россию он показывает на стыке разных времен года: осень на столичных улицах, деревенские дома, засыпанные снегом, цветочные поля, речки и храмы. Как замечала искусствовед Ольга Бендюк: в разных частях света, в разных художественных и культурных традициях Евгений Ромашко становится «своим». Он проникается цветом и фактурой той страны и того города, где создает полотна. И это не стилизация. Художник верно передает то, что есть в культуре, в исторических видах, современных улицах и ландшафтах. В «русском» пейзаже с помощью фактурных и осязаемых мазков художник создает форму, свет, воздух. Во «французском» — использует светлые тона, придает композиции движение, в «китайских» же пейзажах ему удается соблюсти тонкую грань «восток-запад», где сочетаются законы реалистического построения пространства с принятым в восточном искусстве декоративно-плоскостным изображением.

– Чтобы почувствовать красоту родной природы, полезно сменять среду: «лицом к лицу лица не увидать», – замечал художник. – Здорово, что сегодня у человека есть возможность за короткий промежуток времени оказаться в любой части земного шара. Я помногу раз бывал в Китае, в Париже — везде есть уголки, которые мне стали родными.

С первого шага в выставочный зал захватывает дух. Описать это состояние сложно, но и оставить без внимания такую реакцию души тоже нельзя. Поэтому, совершая путешествие по экспозиции, стоит уделить внимание каждой работе. Например, первая выставочная зона, посвященная лету, но на самом деле она о счастье. Целое поле разнотравья буквально благоухает: стоишь рядом смотришь и дышишь, чувствуешь, что цвета буквально звучат, играют, точно оркестр. Кажется, начинаешь ощущать сладкий запах полевых цветов. И трудно оторваться, но впереди еще столько прекрасных, уловленных лишь мимолетным взглядом картин. Повернувшись к летней композиции спиной, посетитель попадает в роскошную зиму — изумительную, белоснежную, русскую, настоящую: тут и избы, и запряженные лошади. Все, как на Руси. Вспоминаются рассказы художника:

– В 60-е годы в нашей стане начали активно осваивать север. Первыми посетителями дальних краев были художники: своими картинами они должны были вдохновить людей отправиться холодные территории. С тех пор много воды утекло, и редко какой мастер бывал там. И вот собрали группу художников для поездки в Коми. Я присоединился. Доехать туда было проблематично — только по зимнику. Когда мы были на месте, перед глазами предстал другой мир: на севере живут удивительные люди, здесь особая природа, особый быт. Например, северяне никогда не привязывают собак — чтобы они при необходимости имели возможность найти теплый угол. Лошадей местные жители запрягают в санки и так возят дрова, – делился воспоминаниями Е. Ромашко.

Когда уходишь с выставки, то берешь с собой букет вдохновения. А самое главное точно знаешь: на картинах все не поддельное, не надуманное, а настоящее – наша жизнь.

http://www.stapravda.ru/20161103/magiya_plenera_i_peyzazha_evgeniya_romashko_ocharovala_i_stavrop_97730.html