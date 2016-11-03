День народного единства 2016: программа мероприятий в Ставрополе
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
3 ноября 2016 г.

Коммунальщики и недовольные жители Буденновска решали проблемы вместе с губернатором

Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в город Будённовск. Здесь он провёл совещание по итогам состоявшегося накануне личного приёма граждан. Тогда несколько жительниц Будённовска обозначили перед главой края ряд жилищно-коммунальных проблем, касающихся их домов. По инициативе губернатора сегодня состоялось их подробное обсуждение в расширенном формате.

За одним столом встретились представители городской общественности, руководство муниципалитета, члены правительства региона, руководители краевых ведомств. В совещании принял участие председатель краевой Думы Геннадий Ягубов.

Обсуждение длилось около трёх часов. В частности, были подняты вопросы, касающиеся расчёта норматива коммунальных платежей на общедомовые нужды, которые вступают в силу с января 2017 года. По мнению жителей ряда домов, для них эти суммы были рассчитаны некорректно.

Также затронуты темы учёта потреблённых коммунальных ресурсов, соблюдения температурного графика работы местных котельных, ряд других. По каждому из волнующих горожан вопросов были заслушаны руководители краевого и муниципального уровня, представители коммунальных предприятий, управляющих компаний.

По итогам обсуждения сформирован протокол поручений ответственным ведомствам. Руководителям ряда краевых и муниципальных структур Владимир Владимиров поручил лично изучить ситуацию, прежде чем утверждать меры по её урегулированию.

Решение поднятых будённовцами проблем остаётся на особом контроле у губернатора.

По словам заявителей, ранее они неоднократно обращались в разные инстанции, однако впервые их проблемы встретили такой отклик и были рассмотрены столь подробно на уровне руководства края.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20161103/kommunalschiki_i_nedovolnye_zhiteli_budennovska_reshali_problemy_97718.html
Фотография к статье Коммунальщики и недовольные жители Буденновска решали проблемы вместе с губернатором
За одним столом встретились представители общественности Буденновска, руководство муниципалитета, члены правительства региона, руководители краевых ведомств
За одним столом встретились представители общественности Буденновска, руководство муниципалитета, члены правительства региона, руководители краевых ведомств
Фото пресс-службы губернатора СК
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ)
Коммунальщики и недовольные жители Буденновска решали проблемы вместе с губернатором
В Ессентуках обсудили новые правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами
Как компенсируют взносы на капитальный ремонт для жителей Ставропольского края?
Внутридомовое газовое оборудование требует повышенных мер безопасности
Долги по взносам на капремонт переходят к новому владельцу квартиры
Губернатор Ставропольского края
Губернатор Владимиров провел прием граждан в приемной Президента России в Ставрополе
Совет глав российских субъектов обсудил меры поддержки русского языка
Власти Ставрополья экологически чистым видам транспорта дадут «зелёный свет»
Правительство Ставропольского края утвердило проект бюджета на 2017-й год
Губернатор В. Владимиров встретился с бизнесменами Ставрополья
Буденновск
В Буденновске главбух обобрала свой детский сад, за что приговорена к году и 8 месяцам заключения
Житель Буденновска похитил с клумбы саженцы ели и туи
В рамках акции «Успей сказать: Спасибо!» волонтеры Буденновска помогают пожилым людям
Наркополицейский в Буденновске осужден за взятку и служебный подлог
В Буденновске студентка похитила из дома подруги ювелирные украшения

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!