Коммунальщики и недовольные жители Буденновска решали проблемы вместе с губернатором

Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в город Будённовск. Здесь он провёл совещание по итогам состоявшегося накануне личного приёма граждан. Тогда несколько жительниц Будённовска обозначили перед главой края ряд жилищно-коммунальных проблем, касающихся их домов. По инициативе губернатора сегодня состоялось их подробное обсуждение в расширенном формате.

За одним столом встретились представители городской общественности, руководство муниципалитета, члены правительства региона, руководители краевых ведомств. В совещании принял участие председатель краевой Думы Геннадий Ягубов.

Обсуждение длилось около трёх часов. В частности, были подняты вопросы, касающиеся расчёта норматива коммунальных платежей на общедомовые нужды, которые вступают в силу с января 2017 года. По мнению жителей ряда домов, для них эти суммы были рассчитаны некорректно.

Также затронуты темы учёта потреблённых коммунальных ресурсов, соблюдения температурного графика работы местных котельных, ряд других. По каждому из волнующих горожан вопросов были заслушаны руководители краевого и муниципального уровня, представители коммунальных предприятий, управляющих компаний.

По итогам обсуждения сформирован протокол поручений ответственным ведомствам. Руководителям ряда краевых и муниципальных структур Владимир Владимиров поручил лично изучить ситуацию, прежде чем утверждать меры по её урегулированию.

Решение поднятых будённовцами проблем остаётся на особом контроле у губернатора.

По словам заявителей, ранее они неоднократно обращались в разные инстанции, однако впервые их проблемы встретили такой отклик и были рассмотрены столь подробно на уровне руководства края.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161103/kommunalschiki_i_nedovolnye_zhiteli_budennovska_reshali_problemy_97718.html