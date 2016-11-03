Казаки и ЮИДовцы помогают ставропольским автоинспекторам в пропаганде безопасности дорожного движения

Сотрудничеству Ставропольских автоинспекторов, казаков и народных дружин в области обеспечения безопасности дорожного движения исполнилось 10 лет, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В Предгорном районе Ставрополья организовано совместное патрулирование пешеходных переходов, в котором принимают участие Терское казачье общество и отряды ЮИД района. Во время мероприятия проводятся беседы с участниками дорожного движения: пешеходам вручаются световозвращающие наклейки, а водителям памятки.

http://www.stapravda.ru/20161103/kazaki_i_yuidovtsy_pomogayut_stavropolskim_avtoinspektoram_v_pro_97711.html