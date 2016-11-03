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3 ноября 2016 г.

Итоги работы УФСИН за 9 месяцев подвели в Ставрополе

В УФСИН России по Ставропольскому краю, сообщила пресс-служба ведомства, прошло заседание коллегии, на котором подвели итоги деятельности за 9 месяцев и поставили задачи до конца года. Руководители подразделений и начальствующий состав аппарата управления отчитались о результатах оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности и определили ряд задач, решить которые предстоит до конца текущего года.

В учреждениях края сейчас содержится 12059 человек. Положительная динамика намечена в снижении уровня заболеваемости в исправительных учреждениях края. Выросло количество осужденных, которым оформлены документы на получение социальных пособий, в том числе ежемесячных денежных выплат. Увеличилось число осужденных, освобожденных условно-досрочно в связи с положительной характеристикой (это 670 человек). Все освободившиеся за это время осужденные получили специальности в профессиональных училищах при колониях, что поможет им трудоустроиться на свободе. Сотрудниками УИС региона оказано содействие правоохранительным органам в раскрытии 2462 преступлений. Благодаря собственным производственным мощностям полностью обеспечена потребность в хлебе, макаронных изделиях, муке, яйце курином, частично – в крупах, овощах, картофеле, мясе; на складах подразделений обеспечены запасы основных видов продовольствия.

В целом деятельность УФСИН России по Ставропольскому краю за 9 месяцев 2016 года признана удовлетворительной.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161103/itogi_raboty_ufsin_za_9_mesyatsev_podveli_v_stavropole_97719.html
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