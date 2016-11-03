Губернатор Ставропольского края поздравил военных разведчиков

5 ноября в России отмечается День военного разведчика. С наступающим праздником представителей этой профессии, проходящих службу на Ставрополье, поздравил губернатор Владимир Владимиров.

Выступая на тожественном построении воинской части в Изобильненском районе, глава края напомнил, что встреча проходит в канун Дня народного единства.

– Единство нашего народа основано на великой культуре, истории, любви к Родине. Но оно также нуждается в защите. Вы находитесь на передовом рубеже обеспечения безопасности нашей страны. Уверен, вы и впредь будете достойно справляться с возложенной на вас ответственной миссией, – сказал Владимир Владимиров.

В завершение церемонии губернатор вручил памятные подарки лучшим военнослужащим.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161103/gubernator_stavropolskogo_kraya_pozdravil_voennykh_razvedchikov_97729.html