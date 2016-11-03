Гандболистки «Ставрополья- СКФУ» уступили в Краснодаре и выиграли в Майкопе

Две игры на выезде провели гандболистки команды «Ставрополье-СКФУ» в чемпионата России в женской суперлиге. В Краснодаре соперницами воспитанниц заслуженного тренера страны Виталия Волынченко стали девушки из «Кубани». Коллектив, который возглавляет главный тренер национальной сборной Евгений Трефилов, считается одним из фаворитов чемпионата. На этот раз прогнозы специалистов оправдались, краснодарские спортсменки одержали уверенную победу — 41:25. Лучшим бомбардиром встречи стала ставропольчанка Екатерина Баркалова, забросившая в неприятельские ворота семь мячей. Затем наши девушки в Майкопе обыграли местный клуб «АГУ-Адыиф» со счетом 30:27.

Одержав четыре победы в семи встречах, «Ставрополье-СКФУ» с восемью очками занимает шестое место в турнирной таблице среди одиннадцати коллективов суперлиги. В очередной встрече 15 ноября наши девушки будут принимать команду «Ростов-Дон» — безоговорочного лидера чемпионата, одержавшего на старте турнира семь побед подряд.

http://www.stapravda.ru/20161103/gandbolistki_stavropolya_skfu_ustupili_v_krasnodare_i_vyigrali_v_97734.html