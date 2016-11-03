Директором «Национального парка «Кисловодский» назначен Дмитрий Науменко

На днях участникам выездного заседания комитетов Совета Федерации в Кисловодске представили только что назначенного директора ФГБУ «Национальный парк «Кисловодский». Сразу после жесткой критики сенаторов в адрес Минприроды РФ за слишком медленное исполнение Постановления Правительства о создании национального парка «Кисловодский», представитель Министерства, директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Андрей Колодкин заявил, что уже назначен директор нацпарка.

После нескольких месяцев раздумий руководство Минприроды утвердило на этот ответственный пост Дмитрия Науменко. Ему 30 лет, окончил Ростовский государственный экономический университет. Во время экскурсии участников выездного заседания комитетов Совфеда по нацпарку, Дмитрий Науменко рассказал сенаторам и главе города-курорта Кисловодска Александру Курбатову о перспективах парка и о формировании федерального государственного бюджетного учреждения.

Теперь общественность Кисловодска с нетерпением ждет, когда Дмитрий Науменко ознакомит со своими планами горожан и гостей курорта.

http://www.stapravda.ru/20161103/direktorom_natsionalnogo_parka_kislovodskiy_naznachen_dmitriy_na_97715.html