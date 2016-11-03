4 ноября в жилом районе «Гармония» пройдут ярмарка и праздничный концерт

В День народного единства в жилом районе «Гармония» близ Ставрополя состоится очередная ярмарка сельскохозяйственной продукции «Осень – 2016». Ярмарка начнет работу в 8:00 и продолжится до 14:00 часов. Традиционно местом продажи продукции станет площадка по улице Ишкова между домами №91 и №93. По доступной цене здесь можно приобрести самую различную продукцию: от овощей, фруктов и мясных изделий до саженцев цветов и деревьев.

Ярмарки выходного дня в «Гармонии» привлекают не только покупателей, проживающих в жилом районе и городе Михайловске, но и жителей близлежащих населенных пунктов.

Аграрии Ставропольского края с удовольствием принимают участие в ярмарках, реализуя товары без посредников. В будущем для них появится возможность вести торговлю в «Гармонии» на регулярной основе в крупном рыночном комплексе, который расположится рядом с Аллеей ласточек.

Для гостей ярмарки также подготовлена концертная программа, приуроченная ко Дню народного единства. Празднование начнется в 10:00 часов с выступления творческих коллективов Шпаковского района. Организатором праздничных мероприятий выступила Строительная группа «Третий Рим».

Кроме покупок и концерта все желающие смогут на месте ознакомиться с объектами недвижимости жилого района «Гармония», начиная от квартир и заканчивая домами с земельными участками разного типа: таунхаусами, флэтхаусами, дуплексами и особняками.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161103/4_noyabrya_v_zhilom_rayone_garmoniya_proydut_yarmarka_i_prazdnic_97726.html