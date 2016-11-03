200 игротехников подготовят для профориентационной работы на Ставрополье
На Ставрополье планируется подготовить около 200 игротехников, создающих и организующих профориентационные онлайн и офлайн игры для школьников старшего и среднего возрастов.
Обучение специалистов проходит в рамках образовательного форума «Профессии будущего», который стартовал в краевой столице. По окончанию трехдневных курсов будут сформированы команды игротехников с упакованными кейсами по организации деловых игр в школах. В качестве аттестационного испытания каждый участник должен будет организовать не менее двух деловых игр в течение месяца. Таким образом, уже в первый месяц реализации проекта более 8 тысяч школьников Ставрополья смогут пройти в игровой форме профориентацию и начнут выстраивать свою образовательную траекторию.
Как отметили организаторы форума, ожидается, что только за первый год реализации проекта более 120 тысяч школьников по всей России станут участниками подобных профориентационных игр.