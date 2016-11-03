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3 ноября 2016 г.

200 игротехников подготовят для профориентационной работы на Ставрополье

На Ставрополье планируется подготовить около 200 игротехников, создающих и организующих профориентационные онлайн и офлайн игры для школьников старшего и среднего возрастов.

Обучение специалистов проходит в рамках образовательного форума «Профессии будущего», который стартовал в краевой столице. По окончанию трехдневных курсов будут сформированы команды игротехников с упакованными кейсами по организации деловых игр в школах. В качестве аттестационного испытания каждый участник должен будет организовать не менее двух деловых игр в течение месяца. Таким образом, уже в первый месяц реализации проекта более 8 тысяч школьников Ставрополья смогут пройти в игровой форме профориентацию и начнут выстраивать свою образовательную траекторию.

Как отметили организаторы форума, ожидается, что только за первый год реализации проекта более 120 тысяч школьников по всей России станут участниками подобных профориентационных игр.

По материалам органов власти СК
http://www.stapravda.ru/20161103/200_igrotekhnikov_podgotovyat_dlya_proforientatsionnoy_raboty_na_97724.html
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