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2 ноября 2016 г.

Житель Ставрополья сообщил об угоне, пытаясь избежать ответственности за ДТП

В отдел МВД России по Петровскому району с заявлением об угоне автомобиля обратился 38-летний местный житель. Однако вскоре выяснилось, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем и совершил ДТП, после чего, оставив машину, скрылся. Пытаясь избежать ответственности, «пострадавший» обратился с заявлением об угоне. По факту заведомо ложного доноса возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161102/zhitel_stavropolya_soobschil_ob_ugone_pytayas_izbezhat_otvetstve_97694.html
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