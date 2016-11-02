Земельная карта Ставрополья станет более прозрачной

По инициативе Прокуратуры Ставропольского края минсельхоз организовал совещание, на котором шла речь по включению сельхозугодий в геоинформационную систему (ГИС) «Распределение земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае». Благодаря этой современной программе, кликнув компьютерной мышью по любому полю в границах Ставропольского края, специалисты могут сразу получить сведения о земельном участке, о его собственнике и об организации, ведущей на нем деятельность, включая все экономические показатели. В настоящее время, пояснили в пресс-службе ведомства, ГИС собрала информацию о 54 тыс. земельных участков с привязкой их местоположения к спутниковой и кадастровой картам. На совещании, участниками которого стали представители прокуратуры, территориального органа Росреестра, управления Россельхознадзора и СНИИСХа, Министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников предложил создать межведомственную рабочую группу, в которую войдут специалисты всех этих и других структур для оперативного решения комплекса отраслевых вопросов. Обсудили перспективы работы в этом направлении, особенно по предотвращению распашки пастбищ. По информации специалистов аграрного ведомства, этой беде подвержено 100 тыс. гектаров. В ходе встречи прозвучало, что еще одна серьезная проблема – привлечение землепользователей к административной ответственности за распашку пастбищ. В настоящее время в кадастровом паспорте сведения о разрешенном использовании земель содержат общие формулировки: «для сельскохозяйственного производства», «для создания крестьянского (фермерского) хозяйства», «для производственных целей». Сейчас назрела необходимость корректировки нормативно-правовой базы в части установления и ужесточения ответственности за самовольную распашку пастбищ, подчеркнул министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников. Агроведомство подготовило предложения по внесению соответствующих изменений в Правила рационального использования земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае, посредством дополнения их положением о недопустимости самовольной распашки земель сельскохозяйственного назначения, которые не предназначены под посевы, включая многолетние травы, а также чистые пары. По мнению участников встречи дополнения требует и закон «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае», особенно в части ответственности за распашку пастбищ.

http://www.stapravda.ru/20161102/zemelnaya_karta_stavropolya_stanet_bolee_prozrachnoy_97703.html