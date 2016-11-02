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2 ноября 2016 г.

Высадка цветов проводится в Ставрополе – весна будет яркой!

Традиционная осенняя высадка цветов в Ставрополе продлится весь ноябрь. За это время на площади Ленина, улицах Артема, Дзержинского, Ленина, Доваторцев, Булкина и проспекте Карла Маркса будут высажены 72 тысячи кустов двулетников – разноцветные виолы, маргаритки и незабудки, а также сто тысяч луковиц всеми любимых тюльпанов всевозможных сортов и более пяти тысяч нарциссов и крокусов. Весна в Ставрополе обещает быть яркой и цветущей.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161102/vysadka_tsvetov_provoditsya_v_stavropole__vesna_budet_yarkoy_97699.html
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