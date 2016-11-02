Верховный суд РФ: для самообороны не может быть пределов

ЗАКОНный интерес

Допустимые пределы самообороны – давний повод для жарких споров.

Человеку, защищающему свою жизнь, имущество или близких людей, уж точно не до мыслей о том, где та грань законности, за которую лучше не переступать. Однако она, эта грань, слабо прописана в отечественном законодательстве, что как раз зачастую ставит преступника в более выгодную позицию по сравнению с жертвой нападения, уверен наш постоянный эксперт Роман Савичев. Возглавляемое им «Юридическое агентство «СРВ» признано, по версии ежегодного рейтинга «Право.ru-300», одним из крупнейших в России. По мнению эксперта, размытые формулировки влекут не всегда верную квалификацию действий со стороны судов. В итоге у нас оказывается довольно невелик процент дел, которые заканчиваются оправданием подсудимого, подозревавшегося в превышении пределов необходимой самообороны.

– Потому довольно ценным для практики можно считать недавний вердикт Верховного суда России: разбираясь в конкретной ситуации, он сделал однозначный вывод о том, что свою жизнь можно защищать всеми доступными способами. Конечно, при условии, что угроза реальна, – рассказывает Р. Савичев. – Высшая судебная инстанция разбиралась в подробностях трагедии, произошедшей в Алтайском крае. Убийца двух человек был оправдан.

История, кстати, своеобразная – она напрочь лишена смягчающих обстоятельств: поссорились в ходе застолья собутыльники, и один из них схватился за нож… Юристы хорошо знают, насколько сложно работать с такими неоднозначными случаями, общественного сочувствия здесь ждать не стоит. Подобные истории как раз из разряда тех, что любят приводить в пример сторонники жестких подходов к самообороне. Ведь тогда, указывают они, под самозащиту можно будет «маскировать» чуть ли не все убийства.

Итак, отбиваясь от двух агрессивных «дружков», подсудимый сумел отобрать нож и с его помощью расправился с обидчиками. Следствие рассудило, что он вышел за пределы самообороны. Согласно логике обвинения, когда холодное оружие попало человеку в руки, опасность практически перестала существовать. И суды согласились с таким «плоским» выводом. Однако Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда России, рассмотрев кассационную жалобу, отменила приговор.

Чем руководствуется Фемида? Прежде всего тем, что факт нападения на подсудимого не ставился под сомнение. «Об этом свидетельствует нанесение обоими нападавшими ударов в область лица и головы и применение при нападении ножа, которым Ш. были причинены телесные повреждения». А значит, следует вывод, человек не мог иметь ограничений в защите собственной жизни.

Далее также лучше всего обратиться к тексту. «Переход оружия, то есть ножа, от посягавших лиц к обороняющемуся сам по себе не может свидетельствовать об окончании посягательства. Именно такие обстоятельства были установлены судом первой инстанции, который в приговоре указал, что после того, как Ш. удалось вырвать нож, он понимал, что потерпевшие продолжают свое нападение, нанося ему удары руками по телу и голове… Таким образом, фактические обстоятельства произошедшего свидетельствуют о том, что Ш., причиняя вред нападавшим, не вышел за пределы необходимой обороны».

Напомню, что несколько лет назад пленум Верховного суда России принял постановление, разъясняющее правила самообороны. Там также четко сказано: свою жизнь можно защищать всеми способами. Даже если человеку лишь угрожают (например, пистолетом), логично, что он не будет оценивать масштабы опасности, а начнет защищаться. И Фемиде нужно щепетильно разбираться в нюансах конкретной ситуации. Как пояснил пленум, судам нужно оценивать время и место, обстановку и способ посягательства. Состояние страха, замешательство в момент нападения тоже могут стать оправданием для того, кто защищался. По сути, этих правовых позиций и придерживался Верховный суд, разбираясь в вышеописанной истории.

Понятно, что вердикт высшей инстанции должен служить еще одним ориентиром для нижестоящих судов. Но давайте будем честными: это вряд ли коренным образом переломит сложившееся положение дел. Потому тем, кто столкнется с такими обстоятельствами, лучше сразу подумать над вопросом привлечения к рассмотрению дела опытного и грамотного адвоката по уголовным делам – тогда намного больше гарантий, что дело будет рассмотрено с учетом всех нюансов.

Добавлю также, что недавно члены Общественной палаты России сделали любопытное заявление. Они предлагают вообще ликвидировать из уголовного законодательства понятие «превышение допустимой самообороны». Мол, тем самым защищающийся человек будет освобожден от каких-то «обязательств» перед нападающим. На мой взгляд, предложение разумное. Не исключено, что под самооборону можно отвести вообще отдельный федеральный закон с более четкими формулировками.

Юлия ПЛАТОНОВА

http://www.stapravda.ru/20161102/verkhovnyy_sud_rf_dlya_samooborony_ne_mozhet_byt_predelov_97662.html