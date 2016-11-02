Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
2 ноября 2016 г.
Сохранить село Ставрополья / «Ставропольская правда» от 2 ноября 2016 г.

В Светлограде прошел митинг аграриев «Сохраним село Ставрополья»

В Светлограде прошел митинг аграриев, профсоюзного актива и работодателей края «Сохраним село Ставрополья», в котором принял участие министр сельского хозяйства Владимир Ситников.

– В числе приоритетов госполитики на селе сегодня стоит совершенствование социальной инфраструктуры на селе, строительство современного жилья, создание новых рабочих мест, – отметил председатель краевой организации Профсоюза работников АПК РФ Сергей Марнопольский.

На Ставрополье сегодня много социально ответственных сельскохозяйственных предприятий, которые являются градо-образующими на селе. Они предоставляют рабочие места, платят зарплату, производят отчисления в бюджет и во внебюджетные фонды. Одним словом, организации обеспечивают стабильную деятельность сельской инфраструктуры.

Между тем для их стабильности, прозвучало на встрече, необходимы изменения как в краевом, так и в федеральном законодательстве о земле. Речь, в частности, идет о необходимости внесения изменения в Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора аренды должен иметь при прочих равных условиях преимущественное право на заключение аналогичного документа на новый срок.

Еще одно из прозвучавших на митинге предложений – выйти на Думу Ставропольского края с инициативой о возможном внесении изменений в региональный Закон «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» в части увеличения предельных минимальных размеров образуемых новых земельных участков из земель сельхозназначения не менее 2500 гектаров.

Продвинуть аграрное производство вперед, по убеждению выступавших, могла бы льготная кредитная поддержка сельхозпроизводителей, своего рода закон, по которому крестьяне получали краткосрочные кредиты по ставке пять процентов годовых, не более, как это успешно действует в ряде европейских стран.

Одна из болезненных тем – несправедливое, по мнению участников митинга, начисление пенсий. Бывшие работники, имеющие трудовой стаж тридцать – сорок лет и более, получают минимальную трудовую пенсию.

Недооценка труда в сельском хозяйстве и, как следствие, низкий размер назначаемой пенсии по старости не делают престижной работу в сельском хозяйстве и не стимулируют приток в отрасль молодых квалифицированных специалистов, убежден председатель регионального объединения работодателей «Агропромобъединение Ставропольского края», руководитель СПК племзавод «Дружба» Апанасенковского района Евгений Кущ.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161102/v_svetlograde_proshel_miting_agrariev_sokhranim_selo_stavropolya_97676.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Общество
С Днем народного единства!
Роман Савичев удостоен ордена «Почетный гражданин России»
На Ставрополье определен финансовый гений
В Светлограде прошел митинг аграриев «Сохраним село Ставрополья»
В Минеральных Водах на 11 перекрестках установили звуковое сопровождение
Сельское хозяйство
Ставрополье стало лидером по ставке субсидирования на производство и реализацию шерсти
Ставропольские аграрии смогут получить поддержку развития молочно-товарных ферм
Начинающие фермеры Александровского района получили поддержку государства
Ставрополье принимает участие в российско-азербайджанском форуме в Баку
На Ставрополье собрали и переработали 35 тысяч тонн винограда
Петровский район
О правилах поведения на дороге рассказали детям в Светлограде
Фестиваль хлеба провели в Светлограде
На обледенелой трассе «Кавказ» УАЗ столкнулся с «Приорой», водители в больнице
Праздник хлеба состоялся в Светлограде
Ансамбль «Казачья вольница» из села Донская Балка выступил на конкурсе в музее Царицыно

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!