В Светлограде прошел митинг аграриев «Сохраним село Ставрополья»

В Светлограде прошел митинг аграриев, профсоюзного актива и работодателей края «Сохраним село Ставрополья», в котором принял участие министр сельского хозяйства Владимир Ситников.

– В числе приоритетов госполитики на селе сегодня стоит совершенствование социальной инфраструктуры на селе, строительство современного жилья, создание новых рабочих мест, – отметил председатель краевой организации Профсоюза работников АПК РФ Сергей Марнопольский.

На Ставрополье сегодня много социально ответственных сельскохозяйственных предприятий, которые являются градо-образующими на селе. Они предоставляют рабочие места, платят зарплату, производят отчисления в бюджет и во внебюджетные фонды. Одним словом, организации обеспечивают стабильную деятельность сельской инфраструктуры.

Между тем для их стабильности, прозвучало на встрече, необходимы изменения как в краевом, так и в федеральном законодательстве о земле. Речь, в частности, идет о необходимости внесения изменения в Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора аренды должен иметь при прочих равных условиях преимущественное право на заключение аналогичного документа на новый срок.

Еще одно из прозвучавших на митинге предложений – выйти на Думу Ставропольского края с инициативой о возможном внесении изменений в региональный Закон «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» в части увеличения предельных минимальных размеров образуемых новых земельных участков из земель сельхозназначения не менее 2500 гектаров.

Продвинуть аграрное производство вперед, по убеждению выступавших, могла бы льготная кредитная поддержка сельхозпроизводителей, своего рода закон, по которому крестьяне получали краткосрочные кредиты по ставке пять процентов годовых, не более, как это успешно действует в ряде европейских стран.

Одна из болезненных тем – несправедливое, по мнению участников митинга, начисление пенсий. Бывшие работники, имеющие трудовой стаж тридцать – сорок лет и более, получают минимальную трудовую пенсию.

Недооценка труда в сельском хозяйстве и, как следствие, низкий размер назначаемой пенсии по старости не делают престижной работу в сельском хозяйстве и не стимулируют приток в отрасль молодых квалифицированных специалистов, убежден председатель регионального объединения работодателей «Агропромобъединение Ставропольского края», руководитель СПК племзавод «Дружба» Апанасенковского района Евгений Кущ.

http://www.stapravda.ru/20161102/v_svetlograde_proshel_miting_agrariev_sokhranim_selo_stavropolya_97676.html