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2 ноября 2016 г.

В Ставрополе прошли чемпионат и первенство края по армейскому рукопашному бою

В Ставрополе прошли чемпионат и первенство края по армейскому рукопашному бою

В Ставрополе прошли чемпионат и первенство края по армейскому рукопашному бою (АРБ), посвященные Дню военной разведки.

Бои проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе «Русь» одновременно на двух коврах в различных весовых и возрастных категориях. В общекомандном зачете среди 15-летних спортсменов первенствовало Ставропольское президентское кадетское училище (СПКУ), вторыми стали

невинномысцы, третьими — сборная села Апанасенковского. В категории 16-17 лет первое место также за кадетами СПКУ, на втором команда

уденновского района, третьими стали невинномысцы. В возрастной категории старше 18 лет лучшей стала команда 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады из Буденновска, опередившая сборную Невинномысска и рукопашников Radzhabov-TEAM, ставших вторыми и третьими соответственно. Призеры соревнований будут включены в состав региональной сборной для участия во всероссийских соревнованиях.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161102/v_stavropole_proshli_chempionat_i_pervenstvo_kraya_po_armeyskomu_97696.html
Фотография к статье В Ставрополе прошли чемпионат и первенство края по армейскому рукопашному бою
В Ставрополе прошли чемпионат и первенство края по армейскому рукопашному бою
В Ставрополе прошли чемпионат и первенство края по армейскому рукопашному бою
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