В Ставрополе под колеса автомашины попал ребенок

1 ноября около 21 часа водитель «Дэу Гентра», двигаясь по улице Тухачевского сбил несершеннолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте. Выяснилось, что ребенок шел с прогулки домой и решил сократить путь и не искать пешеходного перехода сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Световозвращающие элементы в одежде школьника отсутствовали. С ушибом кисти и сотрясением головного мозга подросток был госпитализирован.

http://www.stapravda.ru/20161102/v_stavropole_pod_kolesa_avtomashiny_popal_rebenok_97709.html