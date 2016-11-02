В Минеральных Водах на 11 перекрестках установили звуковое сопровождение

В городе Минеральные Воды и в поселке Анджиевского 11 перекрестков оборудовали устройствами звукового сопровождения для пешеходов. Это особенно важно сейчас, когда темнеет рано и участились туманы и осадки. Работы по оборудованию светофоров звуковыми устройствами в рамках программы «Доступная среда» будут продолжены в 2017 году.

Николай БЛИЗНЮК , при содействии пресс-службы администрации Минераловодского городского округа

http://www.stapravda.ru/20161102/v_mineralnykh_vodakh_na_11_perekrestkakh_ustanovili_zvukovoe_sop_97672.html