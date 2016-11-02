В Кировском районе инспекторы ДПС и судебные приставы провели рейд по выявлению неплательщиков
Судебные приставы Кировского района совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели рейд по выявлению злостных неплательщиков. Автомобили останавливались для профилактической проверки, а судебные приставы проверяли по базе данных, не числится ли за водителем долг. Как показывает статистика, наибольшее количество задолженностей – это административные штрафы за нарушения правил дорожного движения. Пресс-служба УФССП России по краю что за несколько часов рейда окончено фактическим исполнением 57 документов, три должника доставлены в мировой суд для составления административных протоколов, 10 должникам вручены квитанции по оплате штрафов.