В Георгиевске полицейский подозревается в мошенничестве

Службой собственной безопасности ГУ МВД по краю выявлен факт совершения мошеннических действий участковым уполномоченным полиции ОМВД по городу Невинномысску. Как сообщает пресс-служба, решается вопрос об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечении его непосредственного руководителя к дисциплинарной ответственности. Также участковый понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161102/v_georgievske_politseyskiy_podozrevaetsya_v_moshennichestve_97692.html