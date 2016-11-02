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2 ноября 2016 г.

В Георгиевске полицейский подозревается в мошенничестве

Службой собственной безопасности ГУ МВД по краю выявлен факт совершения мошеннических действий участковым уполномоченным полиции ОМВД по городу Невинномысску. Как сообщает пресс-служба, решается вопрос об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечении его непосредственного руководителя к дисциплинарной ответственности. Также участковый понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161102/v_georgievske_politseyskiy_podozrevaetsya_v_moshennichestve_97692.html
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