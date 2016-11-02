В Ессентуках обсудили новые правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами

В следующем году в крае изменятся правила обращения с коммунальными отходами. В Ессентуках этой теме было посвящено совещание, которое провел губернатор Владимир Владимиров, сообщили в его пресс-службе. Речь шла об изменениях в системе обращения с отходами, которые необходимо провести на Ставрополье в связи со вступлением в силу в следующем году на федеральном уровне новых принципов работы этой отрасли. Одним из главных нововведений, распространяющихся на территорию всей страны, является централизация процессов обращения с твердыми коммунальными отходами под эгидой региональных операторов. Как отметил глава Ставрополья, региону необходимо заблаговременно подготовиться к введению новых норм, сумев при этом защитить интересы ставропольцев, а также экологическое благополучие края. Заместитель министра ЖКХ края Богдан Забелин отметил, что сегодня в крае действует восемь лицензированных объектов размещения твердых коммунальных отходов, а также мусоросжигающий завод. С 2014 по 2016 годы на Ставрополье созданы четыре объекта переработки мусора общей стоимостью более 800 миллионов рублей. Всего же за последние пять лет в развитие отрасли работающими в ней предприятиями инвестировано свыше 3 миллиардов рублей. В рамках подготовки к началу деятельности единых региональных операторов сформированы 8 кластеров по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, охватывающие всю территорию края. Вместе с тем, для полного перехода на новый принцип работы еще требуется принять ряд нормативных документов на федеральном и региональном уровне. Принципиально важно рассчитать логистические схемы транспортировки, переработки, хранения мусора, также необходимо создать 15 новых мусороперегрузочных станций с обработкой отходов за счёт инвесторов.

– Главное требование – чтобы с 1 января 2017 года для жителей края не наступило никаких перемен по оплате вывоза мусора. Ничего здесь не может измениться, пока мы не выстроим всю схему работы, и не рассчитаем все, что связано с расходами, – обратился глава края к руководству краевого МинЖКХ.

Т. КАЛЮЖНАЯ

http://www.stapravda.ru/20161102/v_essentukakh_obsudili_novye_pravila_obrascheniya_s_tverdymi_kom_97712.html