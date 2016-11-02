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2 ноября 2016 г.

В 2017 году в Пятигорске на «Машуке» предложили провести экологическую смену

Форум «Машук-2016» в Пятигорске

В Пятигорске состоялось заседание Совета по молодежной политике при полномочном представителе Президента РФ в СКФО.

Заместитель полпреда Андрей Шишкин предложил обсудить новые молодежные проекты и новации в проведении Северо-Кавказского молодежного форума «Машук». Он подчеркнул, что в эпоху развития всевозможных технологий, появления оригинальных образовательных методик и новейших направлений молодежной культуры организаторы форума не имеют права почивать на лаврах.

Среди вынесенных на обсуждение вопросов – изменение перечня номинаций грантового конкурса, увеличение количества распределяемых грантов за счет сокращения их размеров, введение обязательных квот для участия сельской молодежи, создание мобильного приложения для форумчан. На заседании молодежного Совета СКФО также прозвучали и другие предложения, которые будут приняты за основу концепции форума «Машук-2017», сообщили в пресс-службе аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО. Например, прозвучало предложение провести на «Машуке» федеральную экологическую смену в 2017 году, объявленном в России Годом экологии. Основными задачами такой смены станет подготовка волонтеров для участия в проектах по сохранению объектов природного наследия, редких форм флоры и фауны, а также развитие экотуризма на территории округа.

Кроме того в ходе заседания начальник управления воспитательной работы СКФУ Олег Ляшко презентовал окружной форум-фестиваль «Кавказская универсиада», который планируется к проведению зимой 2017 года на территории курорта «Архыз». Мероприятие будет направлено на популяризацию идей развития волонтерства, привлечение молодежи СКФО в студенческий и массовый спорт, представление культур народов Северного Кавказа. А член молодежного правительства СК Иван Деревянко предложил проведение Северо-Кавказского форума кино, в рамках которого предполагается презентовать кинокартины местных режиссеров, обсудить состояние и развитие кинематографа Северного Кавказа и провести мастер-классы. Заместитель полпреда Андрей Шишкин поддержал озвученные идеи.

Татьяна ЧЕРНОВА
http://www.stapravda.ru/20161102/v_2017_godu_v_pyatigorske_na_mashuke_predlozhili_provesti_ekolog_97707.html
Фотография к статье В 2017 году в Пятигорске на «Машуке» предложили провести экологическую смену
Форум «Машук-2016» в Пятигорске
Форум «Машук-2016» в Пятигорске
Фото пресс-центра Северо-Кавказского молодежного форума «Машук»
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