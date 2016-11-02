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2 ноября 2016 г.

Ставропольские школьники и студенты приняли участие в интеллектуальной игре «Дискриминация бизнеса»

На базе школы № 1 краевого центра прошла интеллектуальная игра «Дискриминация бизнеса». Необычное мероприятие, собрало более ста человек: школьников, студентов и молодых предпринимателей. Опытом с ними делился бизнес-тренер из Санкт-Петербурга Георгий Чижов.

Участников поделили на несколько команд, также было открыто несколько зон. Например, в «зоне производства» – приобретали товар, в «зоне продаж» можно было его продать или обменять на иной. Задача осложнялась тем, что, как и в жизни, постоянно менялись условия игры: некоторые товары или обесценивались, или существенно росли в цене. Не обошлось и без санкций. Кроме того, каждая из команд право в определенный промежуток времени выполнять государственные функции: чиновника, контролера, полицейского с соответствующими полномочиями.

– Данная игра учит коммуникации, умению критично относиться к текущей ситуации, просчитывать и делать прогнозы исходя из постоянного изменения жизни, – отметил Георгий Чижов. – Но самое главное, она показывает: дискриминация в бизнес-процессах не приводит ни к чему хорошему. Действовать на рынке нужно честно и по закону, а задача государства – не вводить ограничения, а помогать.

Трем лучшим командам были вручены кубки. Игра прошла в рамках реализации программы «Ты – предприниматель».

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161102/stavropolskie_shkolniki_i_studenty_prinyali_uchastie_v_intellekt_97686.html
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