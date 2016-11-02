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2 ноября 2016 г.

Ставропольские рукопашники выиграли Всероссийские соревнования памяти детей Беслана в Санкт-Петербурге

Ставропольские рукопашники выиграли Всероссийские соревнования памяти детей Беслана в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревнования по рукопашному бою среди юношей и девушек до 17 лет, посвященные памяти детей Беслана. Около 300 спортсменов боролись за награды в пяти возрастных и 21 весовой категории.

Ставропольцами в общей сложности было завоевано 39 медалей, 15 из которых — высшей пробы. Победителями в своих возрастах и весе стали Абдулгамид Раджабов и Игнат Чуприн, Магомед Джимхажиев и Роман Абрамян, Максим Ганцевский, Ксения Назаренко и Алина

Марат Гаспарян и Никита Макин, Кирилл Клочков и Муса Маашев, Руслан Харламов и Михаил Митин, Тимур Дегтерев и Олег Ловянник.

Первое командное место у сборной Ставрополья, опередившей команды Ленинградской области и Санкт-Петербурга, занявших соответственно второе и третье места. Все победители и призеры соревнований получили право участвовать в первенстве России в марте будущего года в Орле.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161102/stavropolskie_rukopashniki_vyigrali_vserossiyskie_sorevnovaniya__97689.html
Фотография к статье Ставропольские рукопашники выиграли Всероссийские соревнования памяти детей Беслана в Санкт-Петербурге
Ставропольские рукопашники выиграли Всероссийские соревнования памяти детей Беслана в Санкт-Петербурге
Ставропольские рукопашники выиграли Всероссийские соревнования памяти детей Беслана в Санкт-Петербурге
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