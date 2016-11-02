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2 ноября 2016 г.

Ставрополец Кирилл Агарков стал призером турнира по фигурному катанию «Волжский конек»

Ставрополец Кирилл Агарков стал призером турнира по фигурному катанию «Волжский конек»

В городе Волжском прошли соревнования открытого первенства города по фигурному катанию «Волжский конек». Эти состязания проводятся уже в шестой раз и собирают юных спортсменов со всей страны. На этот раз померились силами около двухсот фигуристов из разных городов России и Украины.

Федерацию фигурного катания на коньках Ставропольского края представлял наш единственный участник — юный фигурист Кирилл Агарков. Он выступал в категории «третий юношеский спортивный разряд» среди детей 2009 года рождения, хотя сам на год младше. Новый сезон Кирилл открыл программой под музыку А. Пахмутовой «Раненая птица», которая не оставила равнодушными ни судей, ни зрителей. В итоге — бронзовая медаль.

Как рассказала бабушка юного фигуриста Галина Владимировна, весь август ее внук провел на сборах, где тренировался по шесть часов в день.

Сезон у фигуристов только стартовал. «Бронзовый» почин сам по себе приятен, но впереди предстоит много работы. Необходимо будет учесть допущенные ошибки, сделать правильные выводы, совершенствовать мастерство и стремиться к высшим ступеням пьедестала почета.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161102/stavropolets_kirill_agarkov_stal_prizerom_turnira_po_figurnomu_k_97695.html
Фотография к статье Ставрополец Кирилл Агарков стал призером турнира по фигурному катанию «Волжский конек»
Ставрополец Кирилл Агарков стал призером турнира по фигурному катанию «Волжский конек»
Ставрополец Кирилл Агарков стал призером турнира по фигурному катанию «Волжский конек»
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