Ставропольчанка Юлия Аксенова завоевала Кубок Европы по пауэрлифтингу

В Михайловске в рамках Всероссийского фестиваля силовых видов спорта «Сила Зевса» прошли соревнования европейского уровня под девизом «Здоровая молодежь — сильная Россия!». На них студентка второго курса Ставропольского государственного аграрного университета Юлия Аксенова стала лучшей по силовому троеборью среди юниоров в экипировочном дивизионе в весовой категории до 75 кг.

К слову, этот вид спорта в аграрном вузе весьма популярен, и к поступлению в СтГАУ талантливую спортсменку привела в том числе и мечта заниматься пауэрлифтингом.

Науку побеждать Ю. Аксенова постигает под руководством известного тренера, а в прошлом выдающейся спортсменки, Нины Мухортовой. Отмечу, что в «абсолютке», так называемом «русском жиме», Н. Мухортова и сама на этих соревнованиях стала лучшей в весе до 60 кг!

Традиционные успехи ставропольцев в соревнованиях по пауэрлифтингу самого высокого уровня стали причиной вручения ректору СтГАУ Владимиру Трухачеву благодарности от президента НАП (национальной федерации пауэрлифтинга) по СКФО Джалалудина Амирчуланова за развитие этого вида спорта в Ставрополе.

http://www.stapravda.ru/20161102/stavropolchanka_yuliya_aksenova_zavoevala_kubok_evropy_po_pauerl_97706.html