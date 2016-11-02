Ставропольчанка Юлия Аксенова завоевала Кубок Европы по пауэрлифтингу
В Михайловске в рамках Всероссийского фестиваля силовых видов спорта «Сила Зевса» прошли соревнования европейского уровня под девизом «Здоровая молодежь — сильная Россия!». На них студентка второго курса Ставропольского государственного аграрного университета Юлия Аксенова стала лучшей по силовому троеборью среди юниоров в экипировочном дивизионе в весовой категории до 75 кг.
К слову, этот вид спорта в аграрном вузе весьма популярен, и к поступлению в СтГАУ талантливую спортсменку привела в том числе и мечта заниматься пауэрлифтингом.
Науку побеждать Ю. Аксенова постигает под руководством известного тренера, а в прошлом выдающейся спортсменки, Нины Мухортовой. Отмечу, что в «абсолютке», так называемом «русском жиме», Н. Мухортова и сама на этих соревнованиях стала лучшей в весе до 60 кг!
Традиционные успехи ставропольцев в соревнованиях по пауэрлифтингу самого высокого уровня стали причиной вручения ректору СтГАУ Владимиру Трухачеву благодарности от президента НАП (национальной федерации пауэрлифтинга) по СКФО Джалалудина Амирчуланова за развитие этого вида спорта в Ставрополе.