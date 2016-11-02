Соединить Кисловодск с Сочи короткой дорогой предложили на заседании комитетов Совета Федерации

Проект кратчайшей дороги из Кисловодска в Сочи представило правительство Ставропольского края на выездном заседании комитетов Совета Федерации.

Об этом мечтало ни одно поколение граждан Советского Союза и России, отдыхавших на отечественных южных курортах: утром попил нарзана в кисловодском или пятигорском санатории, днем искупался в Черном море, погулял по сочинской набережной, а вечером ты снова любуешься красотами Кавминвод и принимаешь нарзанные ванны. Ответом на чаяния граждан стал проект автомобильной дороги Черкесск – Адлер на перегоне – станица Преградная – поселок Красная Поляна. Его в 1961-м году представило Управление дорог «Ростов – Баку» Российской Советской Федеративной Республики, которое в то время базировалось в Пятигорске.

Чтобы у сенаторов не возникло и тени сомнения в преемственности идеи, заместитель председателя правительства Ставропольского края Роман Петрашов продемонстрировал участника заседания фотокопию проектного задания полувековой давности. Понятно, что за 55 лет в стране многое изменилось, сложились иные политические и экономические условия, поэтому проект 1961-го года нужно актуализировать.

– Безусловно, сегодня он требует пересмотра и корректировки технических решений с учетом сложившихся реалий и современных требований. Перед нами стоит ключевая задача сохранения экологической обстановки курортного региона. Архиважно предусмотреть перераспределение существующих транзитных потоков с выводом их за пределы городов, а также создать новые, дублирующие направления.

Однако, экономический и стратегический эффект реализации проекта в нынешнее время не только сохранился, а и значительно возрос. Регион Кавказских Минеральных Вод, является транзитным узлом между Закавказьем, республиками Северо-Кавказского федерального округа с другими регионами Российской Федерации. Кратчайшая дорога на Черноморское побережье обеспечит оптимальную транспортную связь курортов Кавказских Минеральных Вод, Карачаево-Черкесской Республики (Домбай, Архыз) с курортами Краснодарского края и Республики Абхазия, а также позволит существенно разгрузить круглогодично перегруженные автотрассы Ставропольского и Краснодарского края, а именно: М-29 «Кавказ», М-4 «Дон», М-27 «Джубга-Сочи».

Общая протяженность маршрута составит порядка 290 километров. Трасса пройдет по территории трех субъектов Российской Федерации: по Ставропольскому краю – 7 километров, Карачаево-Черкесии – 235 и Краснодарскому краю – 48 километров. Причем, ее большая часть уже существует. Разумеется, кое-где дорогу надо подремонтировать, расширить, но это не проблема. Тот вариант трассы, за который ратует правительство Ставропольского края, предусматривает лишь 95 километров нового строительства. Правда, на этом участке придется пробить два тоннеля общей протяженностью 12 километров. Трудно, сложно, однако отечественным метростроителям вполне по силам. По расчетам проектировщиков, на строительство новой автомобильной дороги через Главный Кавказский хребет уйдет три года.

На сей счет у участников выездного заседания комитетов Совета Федерации не было никаких вопросов. Они возникли, лишь когда речь зашла о финансировании проекта.

С учетом тоннелей строительство автомобильной дороги Кисловодск – Сочи обойдется примерно в 60 миллиардов рублей. Еще около пяти миллиардов составят эксплуатационные расходы. И хотя это втрое меньше стоимости возводимого моста из Тамани в Крым, государственные мужи крепко призадумались.

Прежде всего, над тем: когда и как эта дорога себя окупит? По мнению экспертов правительства Ставропольского края, предполагаемая интенсивность движения составит около 12 тысяч автомобилей в сутки. При реализации проекта на основе государственно-частного партнерства плата за проезд одного автомобиля ориентировочно составит 950 рублей. Следовательно, за 30 лет удастся окупить все расходы на строительство.

А ведь будет еще и весомый сопутствующий эффект. Реализация проекта даст мощный импульс развитию экономики Краснодарского края и субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Так, например, путь от Нальчика до Сочи с нынешних 780 километров сократится до 470, от Махачкалы – с 1200 до 840 километров. Это создаст условия для развития социально-экономических, торговых, культурных связей на значительной территории Российской Федерации. Транспортная доступность Черноморского побережья также благоприятно скажется на развитии предприятий промышленного и аграрного комплексов, повысит конкурентоспособной их продукции. И, конечно же, короткая дорога Кисловодск – Сочи откроет новые горизонты перед туристической отраслью.

Транспортная доступность позволит в течение одного дня посетить горнолыжные курорты Северного Кавказа, а к вечеру окунуться в Черное море. Наличие в Ставропольском крае развитой бальнеологической базы дает возможность совмещать отдых и лечение. В Северо-Кавказском федеральном округе есть замечательные заповедники, туристические и альпинистские маршруты, активно развивается этнотуризм. То есть, на компактной территории можно подобрать отдых по любому направлению. Однако и пляжный отдых на Черноморском побережье весьма востребован. Строительство современной автомобильной дороги из Кисловодска в Сочи позволит связать все эти направления в богатейший туристический кластер.

– Значение реализации представленного проекта сложно переоценить, – заявил сенаторам Роман Петрашов.

http://www.stapravda.ru/20161102/soedinit_kislovodsk_s_sochi_korotkoy_dorogoy_predlozhili_na_zase_97700.html