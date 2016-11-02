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День народного единства 2016: программа мероприятий в Ставрополе
2 ноября 2016 г.
Гордясь Отчизной! / «Ставропольская правда» от 2 ноября 2016 г.

С Днем народного единства!

4 ноября в России отмечается День народного единства.

С предстоящим праздником земляков поздравляет губернатор В. Владимиров:

«Каждый из нас несет в своем сердце любовь к родной земле, готовность ее защищать, трудиться для ее процветания. Сегодня, как и столетия назад, эти чувства объединяют россиян, напоминают о том, что мы являемся одним целым с нашей великой Родиной. Сплоченность народа – источник силы, которая помогает России преодолевать любые испытания, становиться более успешной и сильной. Пример предков учит нас единству, и мы сохраним его, чтобы наши дети и внуки жили благополучно и мирно, гордясь Отчизной. Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и новых достижений во имя родного Ставрополья и нашего Отечества – России!».

От имени депутатов Думы края сердечные поздравления адресует ставропольцам ее председатель Г. Ягубов:

«Все преобразования, происходящие в нашей стране, прекрасные победы, достижения в разных областях происходят благодаря тому, что мы умеем работать, любить, верить, жить, что ради достижения великих целей мы способны свернуть горы. И в этом славные героические свершения предков всегда будут служить нам примером и вдохновением. Отрадно, что в это непростое время в крае сложился конструктивный диалог и взаимопонимание между политическими силами, религиозными и общественными организациями, органами государственной власти и местного самоуправления. Огромную роль во всех общественных процессах играют и сами жители. И это является показателем единения и залогом развития нашего региона. Желаю всем жителям Ставрополья успехов в созидательном труде на благо Отечества, крепкого здоровья и благополучия! Прекрасного праздничного настроения и радости общения с родными и друзьями!».

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161102/s_dnem_narodnogo_edinstva_97679.html
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4 ноября – День народного единства в России
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