Россельхозбанк выплатит проценты по вкладу вперед

Россельхозбанк запустил новое предложение для физических лиц – вклад «Проценты вперед». Ключевой особенностью продукта является единовременная выплата процентов в начале срока вклада.

Срок вклада может составлять 395 или 540 дней, процентные ставки установлены в зависимости от срока на уровне 7,2% и 7,4% годовых соответственно. Минимальный размер первоначального взноса – 3 000 рублей, максимальная сумма вклада не ограничена. Причитающиеся за весь срок проценты зачисляются на счет платежной карты, открытой в Банке.

Предложение действительно с 01.11.2016 по 28.02.2017 (включительно). С подробной информацией о вкладе «Проценты вперед» можно ознакомиться на сайте Банка http://www.rshb.ru/natural/deposits/interests_in_advance/.

При открытии вклада на сумму от 50 000 рублей выпускается бесплатная карта с тарифным планом «Амурский тигр – карта к вкладу» с доходностью 7 % годовых.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161102/rosselkhozbank_vyplatit_protsenty_po_vkladu_vpered_97704.html