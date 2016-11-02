Роман Савичев удостоен ордена «Почетный гражданин России»

В Москве состоялась торжественная церемония вручения общественных наград. Среди тех, чья деятельность была особо отмечена, оказались и наши земляки.

В частности, ордена «Почетный гражданин России» удостоен Роман Савичев, возглавляющий «Юридическое агентство «СРВ».

Нашим постоянным читателям Р. Савичев хорошо знаком как эксперт регулярной правовой рубрики «Законный интерес». Заметим, что вскоре исполнится пять лет, как один из ведущих юристов нашего региона со страниц «Ставропольской правды» консультирует жителей края, разъясняя значимость законодательных новаций и отвечая на актуальные вопросы о том, каких «подводных камней» стоит остерегаться в тех или иных жизненных ситуациях.

Орден «Почетный гражданин России» учрежден Всероссийским комитетом по наградам и званиям и традиционно вручается известным и успешным людям, чья деятельность получила широкое признание общества. За время существования награды ее номинантами стали более тысячи руководителей предприятий, ученых, врачей, педагогов, деятелей культуры и спортсменов. По словам организаторов, почетное гражданство в России появилось еще в первой половине ХIХ века – именно так поощрялись наиболее достойные граждане за общественно полезную деятельность, благотворительность, особые заслуги, за большой личный вклад в развитие тех или иных отраслей. Таким образом, орден можно считать продолжением славных традиций чествования лучших людей государства.

«За выдающиеся профессиональные достижения и личный вклад в развитие отечественной экономики, безоговорочный авторитет профессионала в своей отрасли» – такова формулировка, в которую организаторы облекли достижения Р. Савичева. Об успехах возглавляемого им агентства «СП» писала неоднократно, и, наверное, нет смысла вновь вдаваться в подробности. В арсенале «СРВ» множество громких побед в арбитражных судах, среди клиентов – крупнейшие энергетические компании, сельскохозяйственные гиганты, федеральные и региональные органы власти и т. д. При этом агентство успешно реализует и несколько уникальных просветительских проектов. А географически деятельность «СРВ» уже давно вышла за пределы и нашего края, и округа.

Потому не случайно копилка наград Р. Савичева совсем недавно пополнилась также медалью «Слава Адыгеи», которая является высшей наградой республики. С Адыгеей ставропольского юриста связывают давние деловые отношения. А сейчас рассматриваются перспективы сотрудничества «СРВ» с регионом в качестве инвестора.

– Я прекрасно понимаю, что один в поле не воин. Любая моя награда – это прежде всего признание профессионализма всего коллектива агентства «СРВ», серьезный повод для гордости и стимул для новых свершений, – отмечает Р. Савичев. – Мы оглядываемся назад, оцениваем достижения агентства за все время его существования и ставим более масштабные задачи. Ведь динамику работы сбавлять уже нельзя, нужно открывать новые горизонты.

Ю. НОВИКОВА

http://www.stapravda.ru/20161102/roman_savichev_udostoen_ordena_pochetnyy_grazhdanin_rossii_97670.html