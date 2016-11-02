Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
День народного единства 2016: программа мероприятий в Ставрополе
2 ноября 2016 г.
Продолжение славных традиций / «Ставропольская правда» от 2 ноября 2016 г.

Роман Савичев удостоен ордена «Почетный гражданин России»

В Москве состоялась торжественная церемония вручения общественных наград. Среди тех, чья деятельность была особо отмечена, оказались и наши земляки.

В частности, ордена «Почетный гражданин России» удостоен Роман Савичев, возглавляющий «Юридическое агентство «СРВ».

Нашим постоянным читателям Р. Савичев хорошо знаком как эксперт регулярной правовой рубрики «Законный интерес». Заметим, что вскоре исполнится пять лет, как один из ведущих юристов нашего региона со страниц «Ставропольской правды» консультирует жителей края, разъясняя значимость законодательных новаций и отвечая на актуальные вопросы о том, каких «подводных камней» стоит остерегаться в тех или иных жизненных ситуациях.

Орден «Почетный гражданин России» учрежден Всероссийским комитетом по наградам и званиям и традиционно вручается известным и успешным людям, чья деятельность получила широкое признание общества. За время существования награды ее номинантами стали более тысячи руководителей предприятий, ученых, врачей, педагогов, деятелей культуры и спортсменов. По словам организаторов, почетное гражданство в России появилось еще в первой половине ХIХ века – именно так поощрялись наиболее достойные граждане за общественно полезную деятельность, благотворительность, особые заслуги, за большой личный вклад в развитие тех или иных отраслей. Таким образом, орден можно считать продолжением славных традиций чествования лучших людей государства.

«За выдающиеся профессиональные достижения и личный вклад в развитие отечественной экономики, безоговорочный авторитет профессионала в своей отрасли» – такова формулировка, в которую организаторы облекли достижения Р. Савичева. Об успехах возглавляемого им агентства «СП» писала неоднократно, и, наверное, нет смысла вновь вдаваться в подробности. В арсенале «СРВ» множество громких побед в арбитражных судах, среди клиентов – крупнейшие энергетические компании, сельскохозяйственные гиганты, федеральные и региональные органы власти и т. д. При этом агентство успешно реализует и несколько уникальных просветительских проектов. А географически деятельность «СРВ» уже давно вышла за пределы и нашего края, и округа.

Потому не случайно копилка наград Р. Савичева совсем недавно пополнилась также медалью «Слава Адыгеи», которая является высшей наградой республики. С Адыгеей ставропольского юриста связывают давние деловые отношения. А сейчас рассматриваются перспективы сотрудничества «СРВ» с регионом в качестве инвестора.

– Я прекрасно понимаю, что один в поле не воин. Любая моя награда – это прежде всего признание профессионализма всего коллектива агентства «СРВ», серьезный повод для гордости и стимул для новых свершений, – отмечает Р. Савичев. – Мы оглядываемся назад, оцениваем достижения агентства за все время его существования и ставим более масштабные задачи. Ведь динамику работы сбавлять уже нельзя, нужно открывать новые горизонты.

Ю. НОВИКОВА
http://www.stapravda.ru/20161102/roman_savichev_udostoen_ordena_pochetnyy_grazhdanin_rossii_97670.html
Фотография к статье Роман Савичев удостоен ордена «Почетный гражданин России»
Роман Савичев награжден орденом «Почетный гражданин России»
Роман Савичев награжден орденом «Почетный гражданин России»
Закрыть
Юридическое агентство «СРВ» (ссылки по теме)
Роман Савичев – «Заслуженный юрист Республики Адыгея»
«Известные люди Юга России»: успешный портал и журнал
«Юридическому агентству «СРВ» исполнилось 18 лет
Юридическое агентство «СРВ» поздравляет ставропольцев с Днем Победы
Благотворительный творческий вечер поэта Ильи Резника прошел в Кисловодске при полном аншлаге
Группа компаний «СРВ» поздравляет ставропольцев с Новым 2016-м годом!
Группа компаний «СРВ» победила в нескольких номинациях рейтинга «Право.ru-300»
Группа компаний «СРВ» стала лидером рейтинга «Право.ru-300»
Медиапроект «Известные люди Юга России» объединил 15 регионов
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Общество
С Днем народного единства!
Роман Савичев удостоен ордена «Почетный гражданин России»
На Ставрополье определен финансовый гений
В Светлограде прошел митинг аграриев «Сохраним село Ставрополья»
В Минеральных Водах на 11 перекрестках установили звуковое сопровождение
Право и закон
Верховный суд РФ: для самообороны не может быть пределов
Институту судебных приставов России – 151 год
Голосуем за ставропольского «Народного участкового»
Комиссия по делам помилования согласилась освободить одного заключенного на Ставрополье
Организаторы подпольного казино на Ставрополье оштрафованы на 800 тысяч рублей
Ставрополь
Ученики первой на Кавказе мужской гимназии переводили поэзию от «Илиады» Гомера до «Песни о Нибелунгах»
Литография пьесы Шиллера «Коварство и любовь» хранится в лермонтовской библиотеке Ставрополя
Севастопольский театр танца представил шоу «Избранное» в Ставрополе
Креативный образ «Мирового Деда Мороза» придумают жители Ставрополя
В Ставрополе осуждены участники девяти автоугонов

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!