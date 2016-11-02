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2 ноября 2016 г.
Прогноз – стабильность / «Ставропольская правда» от 2 ноября 2016 г.

Прогноз – стабильность

Международное рейтинговое агентство Fitch в очередной раз подтвердило кредитный рейтинг Ставропольского края по международной шкале на уровне «ВВ» (прогноз «стабильный»). Регион сохраняет этот показатель с 2012 года.

По материалам органов власти СК
http://www.stapravda.ru/20161102/prognoz__stabilnost_97680.html
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