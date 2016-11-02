Об особенностях выборов на Северном Кавказе говорили на конференции в ПГУ

В Пятигорском государственном университете по инициативе Центра современной кавказской политики и при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СКФО состоялась научно-практическая конференция «Особенности выборов на Северном Кавказе в свете новых федеральных трендов: итоги думской кампании и перспективы на 2017 – 2018 годы».

«Сегодня политическая ситуация изменилась во всем мире, в том числе у нас в России, – отметила депутат Госдумы Ольга Казакова. – Было непросто в новых условиях: мы прошли не просто предвыборную кампанию, а полугодовой марафон. Мы прошли праймериз. Для некоторых округов праймериз стал сложнее выборов».

По мнению депутата краевой Думы, ректора Пятигорского гос-университета Александра Горбунова, праймериз «Единой России» сильно разобщил кандидатов, однако конечный результат краевых выборов был успешен – подобрался достойный депутатский корпус.

Руководитель Центра современной кавказской политики Владислав Никонов считает: «Картинка выборов на Северном Кавказе очень противоречива. Цифры говорят сами за себя: власть вы-играла всухую. Оппозиция, не дожидаясь итогов выборов, начала говорить о массовых фальсификациях – «каруселях», вбросах. Мы посчитали фотографии фальсификаций в социальных сетях: их число мало для такого громкого эпитета, как «массовое». С другой стороны, – власть сразу же признала выборы прозрачными, высокую явку – реальной, что тоже вызвало вопросы».

По мнению руководителя ЦСКП «Кавказ», электорату не предложили новой повестки, а оппозиционные сигналы, как правило, звучали в тезисе: «Нас никогда не пустят на выборы». Позиция вызывала поддержку у избирателей, однако, когда ближе к выборам не начали звучать какие-то конкретные заявления, близкие избирателям, стало понятно, что выиграть таким кандидатам вряд ли удастся.

Оценивая итоги выборов в разных регионах СКФО, В. Никонов отметил, что в Ставропольском крае кампания носила острый и яркий характер, борьба на политическом поле была публичной. Достойную конкуренцию кандидатам партии «Единая Россия» составил коммунистический блок.

По наблюдениям экспертов, на Северном Кавказе не было острого протестного настроения после выборов. Количество негативных публикаций об итогах выборов в СМИ было незначительным. Среди причин успеха «Единой России» – «размытие» оппозиционных сил. В этом году целенаправленной дискредитационной кампании партии власти на федеральном уровне не наблюдалось.

Достижению цели «Единой Россией», по мнению Ольги Казаковой, способствовала поддержка избирательной кампании Президентом России Владимиром Путиным: в представлении большинства избирателей партия позиционируется как «партия Владимира Путина».

http://www.stapravda.ru/20161102/ob_osobennostyakh_vyborov_na_severnom_kavkaze_govorili_na_konfer_97678.html