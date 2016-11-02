Начальница сельского почтового отделения на Ставрополье присваивала деньги из кассы

Приговором Новоалександровского районного суда Е. Дигаева признана виновной в присвоении вверенного ей имущества с использованием служебного положения, сообщили в прокуратуре края. Дигаева, начальник Красночервонного сельского отделения почтовой связи Красногвардейского почтамта УФПС Ставропольского края, почти год «изымала» из кассы деньги, полученные от населения за поступившие отправления и реализацию товара. Женщина присвоила около 42 тысяч рублей. Суд назначил ей наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161102/nachalnitsa_selskogo_pochtovogo_otdeleniya_na_stavropole_prisvai_97687.html