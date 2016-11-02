Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
2 ноября 2016 г.

Начальница сельского почтового отделения на Ставрополье присваивала деньги из кассы

Приговором Новоалександровского районного суда Е. Дигаева признана виновной в присвоении вверенного ей имущества с использованием служебного положения, сообщили в прокуратуре края. Дигаева, начальник Красночервонного сельского отделения почтовой связи Красногвардейского почтамта УФПС Ставропольского края, почти год «изымала» из кассы деньги, полученные от населения за поступившие отправления и реализацию товара. Женщина присвоила около 42 тысяч рублей. Суд назначил ей наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161102/nachalnitsa_selskogo_pochtovogo_otdeleniya_na_stavropole_prisvai_97687.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Происшествия
Начальница сельского почтового отделения на Ставрополье присваивала деньги из кассы
81 ДТП произошло в октябре на Ставрополье, 18 человек погибли, 65 травмированы
В Минводах таксист похитил из сумочки пассажирки 20 тысяч рублей
В Ставрополе на пешеходном переходе сбили женщину-пешехода
На федеральной трассе «Кавказ» погиб водитель, врезавшись в отбойник
Новоалександровский район
Голосуем за ставропольского «Народного участкового»
Более 5 миллионов рублей налогов скрыл директор предприятия в Новоалександровском районе
Казачий род Толмачевых из Новоалександровска – история семьи, малой родины и казачества
Судебные приставы два года искали должника по алиментам в Ставропольском крае
Превышение скорости стоило жизни водителю в Новоалександровском районе

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!