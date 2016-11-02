На Ставрополье стартовала кампания по уплате имущественных налогов. Речь об этом, в частности, шла на пресс-конференции в управлении Федеральной налоговой службы России по Ставропольскому краю. По вопросу начисления транспортного налога за неделю в контакт-центр налоговой службы обратились около девяти тысяч жителей края. Рассылка налоговых уведомлений завершена. На уплату налогов остается месяц, и налоговые органы приняли полный комплекс мер, чтобы донести до всех важную информацию. На вопросы журналистов отвечали заместитель руководителя ведомства С. Лычагина, начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц А.Пожидаев, начальник отдела урегулирования задолженности И.Арбузова, заместитель начальника отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц И. Тарасова, а также член Общественного совета при краевом УФНС, профессор кафедры экономического анализа и аудита, доктор экономических наук Ставропольского государственного аграрного университета И. Скляров.

Налоговики порекомендовали воспользоваться сервисами и информацией на сайте ФНС России: калькуляторами транспортного налога, земельного и налога на имущество физических лиц, исчисляемых исходя из кадастровой стоимости. Журналистам на примерах показали, как воспользоваться этими сервисами. Дополнительным источником информации может стать еженедельно публикуемый перечень десяти самых часто задаваемых вопросов. Эти вопросы поступают на телефоны горячей линии, публикация ответов на них поможет многим налогоплательщикам разобраться в своей ситуации. Как сообщили в пресс-службе ведомства, журналистов интересовал порядок налогообложения исходя из кадастровой стоимости имущества, ставки налогов, льготы, а также статистика по уплате за прошлые годы. Наиболее добросовестными плательщиками являются пенсионеры – среди них меньше всего должников. Чаще всего сроки уплаты пропускают работающие граждане – таких более 450 тыс. человек. В их числе немало обеспеченных людей, которые имеют в собственности дорогие автомобили, по несколько земельных участков и объектов недвижимости. У таких должников задолженность иногда исчисляется сотнями тысяч и даже миллионами рублей. Например, житель города Ессентуки, обладая 55 земельными участками и 55 объектами имущества, имеет задолженность в размере 130 тысяч рублей, или должник – кисловодчанин имеет в собственности две квартиры, восемь зданий, одиннадцать земельных участков, при этом его задолженность уже перевалила за 15 млн рублей. В отношении таких должников применяются меры принудительного взыскания, в том числе и за счет имущества. К тому же задолженность запускает механизмы штрафных санкций, и суммы становятся неподъемными. Один из крупных должников уже находится в процедуре банкротства, что фактически означает невозможность распоряжаться имуществом, поскольку оно поступает в управление финансовому или арбитражному управляющему. Наибольшая задолженность отмечается в Промышленном районе Ставрополя, городах КМВ, Буденновске, а также Арзгирском, Левокумском и Нефтекумском районах.

http://www.stapravda.ru/20161102/na_stavropole_startovala_kampaniya_po_uplate_imuschestvennykh_na_97702.html