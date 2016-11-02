На Ставрополье определен финансовый гений

На Ставрополье подвели итоги конкурса гражданских инициатив «Твои финансы – твои возможности», организованного краевым министерством финансов, управлением Федеральной налоговой службы по Ставрополью и Северо-Кавказским федеральным университетом.

Всего на участие в конкурсе было подано 80 заявок. Представлены лучшие практики управления личными финансами, разработанные школьниками, учащимися ссузов и вузов, работающими гражданами, начинающими предпринимателями, руководителями малого и среднего бизнеса, пенсионерами. В номинации «Финансовый гений» победителем признана банковский служащий Марина Бережная, «Твое финансовое будущее» – десятиклассница из Ессентуков Дарья Мацуева, «Финансовая безопасность» – пенсионерка Тамара Луцаева, «Моя инициатива в сфере повышения финансовой грамотности» – студентка первого курса магистратуры СКФУ Ольга Минаева.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161102/na_stavropole_opredelen_finansovyy_geniy_97681.html