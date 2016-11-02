На Ставрополье началась реализация крупного инвестпроекта «Сады Бештау»

Совещание, посвященное реализации крупного инвестиционного проекта «Сады Бештау» в Предгорном районе, прошло в министерстве сельского хозяйства, которое провел глава ведомства Владимир Ситников. В его работе также приняли участие представитель губернатора региона в Предгорном районе Сергей Батынюк, глава администрации г. Минеральные Воды Сергей Перцев, а также представители предприятия-инвестора.

– Правительство края активно поддерживает все инвестиционные проекты, оказывая возможное содействие в их реализации. Регион заинтересован в эффективных отношениях с партнерами, – заключил глава аграрного ведомства Ставрополья.

Под проект отведено 400 гектаров земель в Предгорном районе, сообщили в впресс0-службе регионального агроведомства. Преимущественно это будет сад суперинтенсивного типа с капельным орошением. Министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников убежден, что будущее за садами именно этого типа: они обеспечивают высокую урожайность уже в первые годы. В следующем году ООО «Сады Бештау» приступит к строительству фруктохранилища мощностью 10 тыс. тонн, а впоследствии, будет создан и цех по производству сока. К настоящему моменту завершены все агротехнологические мероприятия по подготовке почвы к закладке первых ста гектаров сада. Саженцы яблонь таких сортов, как Флорина, Голден, Фуджи, прибывших на Ставрополье из Венгрии, высадят до 1 декабря нынешнего года. На встрече министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников поднят тему и противоградовой защиты. Как рассказали представители предприятия, для этих целей будет использоваться специализированное бельгийское оборудование.

http://www.stapravda.ru/20161102/na_stavropole_nachalas_realizatsiya_krupnogo_investproekta_sady__97701.html